JO 2021: tout comprendre sur le softball, de retour après 13 ans d'absence

De retour aux Jeux Olympiques après 13 ans d'absence, le softball, dérivé du baseball réservé aux femmes à Tokyo, a débuté dès mercredi.

C’est l’un des premiers sports à avoir lancé la campagne olympique à Tokyo, dès mercredi, avant même la cérémonie d’ouverture. Le softball, pendant féminin du baseball, fait son retour aux Jeux olympiques, cette année à Tokyo, 13 ans après sa dernière apparition. Au Japon, où ce sport est extrêmement populaire, les fans rêvent d’une médaille d’or.

Les techniques de lancer diffèrent

Dans l’esprit, les règles sont vraiment similaires au baseball, qui fait lui aussi son retour aux JO cette année, mais uniquement pour les hommes. Deux équipes de neuf ont pour but de marquer plus de points que leur opposant, en frappant une balle avec une batte le plus fort possible, puis en courant autour d’une série de bases. Si le batteur parvient à toucher le "marbre" avant que le receveur adverse ne récupère la balle qu’il a tapée, il inscrit un point.

Le principal point de divergence entre les deux sports se situe au niveau de la technique de lancer de balle: dans le baseball, le joueur lance par-dessus l’épaule, alors qu’au softball, le joueur lance par-dessous, au moment où le bras est tendu au niveau de la hanche. Le matériel n’est pas non plus tout à fait le même: la batte a un diamètre inférieur et la balle est plus grande et plus molle au softball, ce qui donne d’ailleurs son nom au sport ("soft ball" signifiant littéralement "balle molle"). Le terrain est également plus petit, avec des distances réduites entre les bases.

Le Japon rêve de médailles

Créé aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, le softball était à l’origine qualifié de "baseball d’intérieur". Perçu comme moins exigeant physiquement que son cousin, le softball a très vite été accaparé par les femmes outre-Atlantique, éclipsant le baseball féminin. Le sport a donc fait son entrée aux Jeux en 1996 à Atlanta, avant d’être exclu de la liste des sports olympiques en même temps que le baseball, pour manque de compétitivité, après 2008.

Le softball fait donc son retour après une courte absence au Japon, où le championnat local fait (hors Covid bien sûr) le plein tous les week-ends. Sur l’archipel, tout le monde attend une revanche entre les Japonaises, titrées lors de la dernière édition en 2008, et les Américaines, triples championnes en titre mais battues cette année-là. Pour l’heure, les deux équipes ont remporté leurs deux premiers matchs. La finale est programmée le 27 juillet.