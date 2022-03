Jeux paralympiques 2022: un Français s'élance sur sa manche de slalom... en slip

Lors du slalom des Jeux paralympiques de Pékin, Manoël Bourdenx a décidé de parcourir le tracé simplement vêtu d'un slip.

Manoël Bourdenx a trouvé une façon originale de conclure les Jeux paralympiques de Pékin. A 34 ans, le para-skieur a décidé de disputer la deuxième mache du slalom simplement vêtu d'un slip, en plus de son dossard et d'une banderole pour l'égalité olympique paralympique. Ce passionné de glisse a fait le spectacle pour la dernière épreuve de para-ski alpin, qui a vu Arthur Bauchet être sacré pour la 3e fois à Pékin. De son côté, Manoël Bourdenx a terminé 20e.

Pour ses premiers Jeux paralympiques, le moniteur de ski boucle l'édition 2022 avec une 13e place sur le slalom géant, une 12e sur le super combiné, et deux 7e places dans le Super G et en descente.

Attaqué par un requin

Participer aux Jeux paralympiques était déjà une récompense pour Manoël Bourdenx, cinq ans après l'attaque d'un requin à Hawaï, où sa jambe est déchiquetée. "Mon cerveau a tout annulé, je n’avais même pas de douleur, je n’ai même pas vu de sang ! C’est une sensation bizarre… Sur les photos sur la plage, le seul qui a le sourire c’est moi… Je me suis rendu compte de la gravité de l’accident sur le visage des gens", expliquait-il. Heureux d’être tout simplement vivant.

Amputé avant d'être rapatrié en France, il ne pense qu'à une chose: le sport. "Arrêter le ski, tout arrêter, c’était ma plus grande peur. Je n’ai jamais raté un hiver et c’est vraiment quelque chose qui me fait peur." Après des Jeux paralympiques réussis, Manoël Bourdenx a de nouveau pleins de projets en tête. Et il a re-surfé l’été dernier.