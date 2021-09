Jeux paralympiques: Mazur en or et en argent en badminton, fin des Jeux en apothéose pour la France

Lucas Mazur a décroché deux médailles ce dimanche lors des Jeux paralympiques de Tokyo 2021. A 23 ans, il a obtenu l'or d'abord en simple dans la catégorie SL4 , pour le onzième titre de la délégation tricolore. Puis sa paire avec Faustine Noël a décroché l'argent lors du double.

Double champion du monde de badminton, Lucas Mazur a assumé son statut pour apporter à l'équipe de France sa onzième médaille d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo dimanche, dernier jour de compétition. Le badiste français s'est imposé en finale de simple (catégorie SL4) en trois sets, 15-21, 21-17, 21-15, face à l'Indien Suhas Yathiraj.



"Que du bien. Je ne suis qu'heureux de pouvoir écrire l'histoire, a savouré Lucas Mazur. Je repense à ma famille et mes proches qui m'ont ssoutenu depuis tant d'années et qui m'ont permis d'être au rendez-vous aujourd'hui pour écrire l'histoire. J'espère encore pouvoir continuer à l'écrire à Paris en 2024."

En argent lors du double avec Faustine Noël

Il s'agit de la première médaille du joueur de 23 ans, atteint d'une malformation de la cheville droite. Mais aussi d'un Français dans la discipline puisque c'est la première apparition du badminton au programme des Jeux.



Lucas Mazur n'a en revanche pas signé de doublé puisqu'en finale du double mixte, disputé dans la foulée de sa victoire en simple, aux côtés de Faustine Noël (catégorie SL3-SU5), les Tricolores ont échoué face aux Indonésiens Harry Susanto et Leani Ratri Oktila, mais se sont consolés avec la médaille d'argent. "On est toujours un peu déçus forcément, puisqu'on venait vraiment pour décrocher cette médaille d'or, a indiqué Faustine Noël pour RMC Sport. On peut être fiers de notre compétition et notre combativité."

"Je suis déçu de notre niveau de jeu, a complété Mazur sur cette médaille d'argent. On n'a pas montré notre meilleur niveau de jeu cette semaine. On a essayé de le tirer vers le haut au maximum. Maos ne ne peut qu'être très satisfaits de cette médaille. On n'avait pas gagné de médaille sur un championnat du monde, celle-là ne peut qu'être magnifique et c'est la première, je l'espère, d'une longue série."



En simple, Lucas Mazur avait fait le plus dur la veille en écartant son grand rival indien Tarun Dhillon, son adversaire lors de ses deux finales mondiales remportées (2017 et 2019) ainsi que celle perdue en 2015. L'équipe de France totalise désormais 54 médailles, dont 11 titres, lors de cette édition 2021 des Jeux paralympiques.