JO 2021 (basket): le message classe de Gobert après la défaite des Bleus face à Team USA

Très déçu à l’issue de la finale olympique perdue contre les Etats-Unis, Rudy Gobert n’a pas masqué sa frustration. Ce qui ne l’a pas empêché de prendre la plume sur les réseaux sociaux pour adresser un message à ses adversaires titrés qu’il côtoie toute l’année en NBA.

Les larmes du géant étaient touchantes, émouvantes. Quelques secondes après le terme de la finale olympique perdue face à Team USA (82-87), Rudy Gobert ne cachait pas sa déception, visible. Le pivot du Utah Jazz n’aura pas pu aller au bout de son "rêve de gosse", comme il évoquait l’idée de retrouver les Américains pour disputer l’or olympique. Mais pas de quoi l’empêcher de rester classe avec un message de félicitations adressé – dans la langue de Shakespeare – aux vainqueurs du jour (qu’il côtoie toute l’année en NBA) sur les réseaux sociaux.

"Bravo à Team USA pour avoir remporté l’or, a écrit le joueur français sur Twitter. Les mots manquent pour décrire combien je suis fier de mes frères tricolores et de ce qu’on a accompli en tant que groupe. On reviendra plus fort." Très attendu dans ce match tant sa présence à l’intérieur pouvait poser des problèmes aux Américains, Gobert a répondu présent et plus que pris sa part dans l’effort pour tenter de faire chuter le triple champion en titre (16 points, 8 rebonds mais aussi 5 fautes).

Rendez-vous à Paris

Mais les Bleus n’ont pas réussi à rééditer leur victoire du premier tour, en ouverture du tournoi, et doivent se contenter de l’argent comme en 1948 et 2000. "On est venus avec une idée en tête, gagner cette médaille d’or, a lancé le pivot français au micro de RMC. Eux aussi avaient ça en tête. Ce sont des joueurs incroyables et ça s’est joué sur des détails: des pertes de balle, des lancers francs ratés, notamment de mon côté."

Avec trois balles perdues et un 6/13 aux lancers, Gobert ne s’exonère pas d’une part de responsabilité. Mais il peut être fier, comme ses coéquipiers: les hommes de Vincent Collet ont montré un superbe visage du basket français et reviennent au pays avec une belle breloque en poche. Et rendez-vous dans trois ans à Paris pour tenter de prendre sa revanche et de faire tomber le géant US pour se couvrir d’or.