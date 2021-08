JO 2021 (escrime): les Bleus du fleuret tireront pour l’or

Les escrimeurs tricolores se sont qualifiés dimanche pour la finale de l’épreuve de fleuret par équipes. Les Bleus affronteront la Russie pour l’or et apporteront à la France sa 21e médaille des Jeux olympiques 2021 de Tokyo.

A l’image du judo, l’escrime est un grand pourvoyeur de médailles pour la délégation tricolore aux JO 2021 de Tokyo. Après l’or de Romain Cannone ou encore l’argent des sabreuses, c’est au tour de l’équipe masculine de fleuret de partir à la conquête du titre olympique. Vice-championne olympique à Rio, la France affrontera la Russie, son bourreau en 2016, en finale au Japon. Un choc à suivre à partir de 12h50.

Faciles vainqueurs de l’Egypte en quarts (45-34), les escrimeurs tricolores ont ensuite bataillé pour éliminer Japon en demi-finale (45-42). L’escrime bleue, raflera quoiqu’il arrive sa cinquième breloque au Japon.

Solidement installées en tête après le septième relais bouclé par Julien Mertine et le huitième bien maîtrisé par Enzo Lefort, les Bleus ont un peu joué à se faire peur lors du dernier passage d’Erwann Le Péchoux face au pays hôte de ces Jeux malgré une avance de huit touches. En difficulté face à Kyosuke Matsuyama, le quadruple champion du monde par équipe est finalement parvenu à boucler l’affaire, après avoir vu Matsuyama revenir à une touche, et à envoyer les fleurettistes tricolores en finale.

Les Bleus veulent leur revanche

Un très gros morceau attend désormais le trio français (Maxime Pauty ayant été remplacé pendant le quart) pour cette finale. Tenante du titre aux JO, l’équipe de Russie aura à cœur de conserver son titre. Mais les Bleus auront une belle carte à jouer lors de ce duel à suspense.

Vice-champions du monde en titre, les tireurs tricolores auront peut-être un léger avantage face à une équipe russe en reconstruction. Des médaillés d’or russes de Rio, seul reste Timur Safin qui est accompagné de jeunes escrimeurs qui n’ont pas brillé jusqu’ici en individuel.

"On peut moins parler de ces Russes car je ne les connais pas, a indiqué Enzo Lefort au micro de RMC Sport. C’est le Comité olympique russe qui les a sélectionnés. Sur le papier, ce n’est pas leur équipe première. Ils ont envoyé des jeunes. Ils ont fonctionné sur la forme du moment. Ils ont fait des compétitions entre eux et cette équipe est ressortie. C’est une équipe jeune, avec un petit vétéran. C’est un bémol car le remplaçant Safin est rentré et il est champion olympique par équipe en 2016. Les deux jeunes ont 20 ans, ils sont là pour leurs premiers Jeux avec l’insouciance de la jeunesse. Ce sont de bons escrimeurs. Mais quels que soient les adversaires en face, on va se concentrer sur nous-mêmes. On connait nos forces et nos faiblesses. On sait comment parler les uns aux autres. On va se concentrer sur nous et si on y arrive, on peut espérer quelque chose de beau."

Après les défaites des équipes de France féminine de fleuret et de sabre face à la Russie, les fleurettistes possèdent donc ce dimanche une superbe opportunité pour venger le clan tricolore. Une chose est sûre, les Bleus récolteront la 21e médaille de leur délégation à Tokyo. Si possible en or.