JO 2021 (gym): en l'absence de Simone Biles, une autre Américaine en or au concours général

En l’absence de la tenante du titre Simone Biles, l’Américaine Sunisa Lee a obtenu la médaille d'or au concours général des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, jeudi. Les Françaises sont un peu passées à côté.

Rongée par l’anxiété et la pression, Simone Biles avait fait sensation, mardi, en renonçant au concours général en individuel. Sans la superstar américaine, quatre médailles d’or olympique à Rio, le concours s’est tenu ce jeudi à Tokyo dans un contexte forcément particulier. Pour le plus beau des hommages, c’est sa compatriote Sunisa Lee, devenue championne olympique du concours général de gymnastique, qui lui a succédé.

Pour ses premiers Jeux, Lee, 18 ans, a terminé le concours avec un total de 57,433 points et devancé la Brésilienne Rebeca Andrade (57,298 points) et la Russe Angelina Melnikova (57,199 points) qui ont pris les médailles d’argent et de bronze. A nouveau sur le toit du monde olympique, les Etats-Unis décrochent-là l’or au général féminin des Jeux pour la cinquième fois consécutive, après Carly Patterson (2004), Nastia Liukin (2008), Gabrielle Douglas (2012) et Simone Biles (2016).

Côté tricolore, les Françaises Mélanie De Jesus Dos Santos (53,698 points) et Carolann Héduit (53,565 points) ont déçu, prenant respectivement la 11e et la 12e place. Française la plus titrée aux championnats d’Europe hommes et femmes confondus (quatre médailles d’or), Mélanie De Jesus Dos Santos représentait la meilleure chance tricolore de décrocher une médaille dans la discipline.