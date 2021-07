JO 2021: la France espère battre son record de médailles

Invitée de RMC ce vendredi, Brigitte Henriques a rappelé l’objectif de médailles fixé à la délégation tricolore lors des Jeux olympiques de Tokyo. A quelques heures de la cérémonie d’ouverture, la présidente du CNOSF est ambitieuse.

Ramenez l’or à la maison. Cinq ans après, c’est (enfin) le moment. Les Jeux olympiques débutent ce vendredi à Tokyo avec la très attendue cérémonie d’ouverture (13h, heure française). Malgré des épreuves disputées à huis clos et fortement perturbées par le contexte sanitaire liée au Covid-19, la délégation française rêve de faire aussi bien qu’à Rio en 2016. Invitée de RMC, Brigitte Henriques espère voir les Bleus et Bleues égaler voire dépasser les 42 médailles obtenues au Brésil.

"C’est possible de faire mieux qu’à Rio, a lancé la présidente du CNOSF. Je suis certaine que l’on aura de magnifiques exploits sportifs pour mettre du baume au cœur à la population française et mondiale après la pandémie."

Henriques: "On entendra la Marseillaise retentir très vite"

A Rio en 2016, la France avait brillé avec onze titres olympique. Mieux, les athlètes français étaient passés tout près du record de Pékin (43 médailles en 2008). A Tokyo cet été, l’objectif fixé devrait à nouveau permettre de s’en rapprocher et qui sait, une prouesse inattendue pourrait permettre de l’égaler. Fraîchement élue à la tête du CNOSF, Brigitte Henriques y croit.

"42 médailles, c’est l’objectif fixé par Claude Onesta, manager de la haute-performance à l’Agence nationale du sport. Mais oui, on peut en avoir davantage, a encore assuré la dirigeante du comité olympique français. Je suis certaine que l’on entendra la Marseillaise retentir très vite. Et en tout cas, on a hâte."