JO 2021 (natation): 6e de sa première finale, Marchand a vécu un "truc de fou"

Sixième de la finale ce dimanche du 400 mètres 4 nages, Leon Marchand a tenté un coup tactique en prenant un départ rapide. Le Français se montre déjà ambitieux pour la suite, lui qui a encore deux chances de médaille dans ces Jeux olympiques de Tokyo 2021.

A seulement 19 ans, Léon Marchand s'est offert de belles émotions ce dimanche en participant à sa première finale olympique. Le jeune nageur français a pris finalement la 6e place du 400 mètres 4 nages. L'Américain Chase Kalisz a décroché la médaille d'or.

"J'ai essayé de partir plus vite"

Kalisz, vice-champion olympique en 2016, a devancé son compatriote Jay Litherland et l'Australien Brendon Smith. Mais Marchand a longtemps rivalisé pour une médaille. "C'était fou de vivre quelque chose comme ça. J'avoue que pendant la course, j'étais mort, surtout à la fin. J'étais tout le temps à fond. Mais j'étais bien concentré sur moi-même, ça c'était cool. J'aurais préféré faire mieux, comme d'habitude mais c'est quand même ouf ce que j'ai fait, a positivé Leon Marchand, interrogé au micro de RMC. Ce matin, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je n'aurais pas pu aller plus vite. La natation, c'est au moment-clé qu'il faut être bon. Ce n'est pas un classement sur la saison. La finale olympique, c'est encore autre chose et pour moi, c'était ma première même si c'était pareil pour d'autres."

En tête après 100 mètres, Leon Marchand a un peu craqué ensuite, même s'il a profité de la brasse pour espérer une médaille. Il devra finalement se contenter de la 6e place, qui semblait ne pas totalement le satisfaire. "J'ai essayé de partir plus vite que lors de ma demi-finale pour voir si je pouvais tenir, a expliqué Marchand. C'était un peu dur à la fin mais au moins j'ai fait une tactique différente et j'ai testé."

Seul Français présent en finale ce dimanche, Leon Marchand n'a pas encore terminé ses Jeux olympiques. Il sera aussi engagé dans le 200 mètres papillon et le 200 mètres 4 nages, où il pourra ambitionner à nouveau de se hisser en finale. Voire cette fois de réaliser encore mieux, avec une médaille à la clé.