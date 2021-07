JO 2021 (natation): Manaudou se rassure avec un temps canon sur 50m

Florent Manaudou a brillamment décroché son billet pour les demi-finales du 50m nage libre des Jeux olympiques de Tokyo ce vendredi. Deuxième temps des séries derrière Caeleb Dressel, le Français s’est rassuré et peut espérer une place en finale voire une médaille.

Champion olympique à Londres et vice-champion olympique à Rio, Florent Manaudou aborde les Jeux olympiques de Tokyo dans la peau d’un outsider. Moins attendu que par le passé, le Français espère se mêler à la lutte pour le podium. Auteur de son meilleur temps de la saison (21''65) dès les séries du 50m nage libre, le Français a seulement été devancé par Caeleb Dressel. De bon augure pour la suite de la compétition, où Maxime Grousset tentera également de s’illustrer.

"L’idéal, c’est d’être dans les seize donc oui c’est cool. Un 50m, ce n’est jamais simple, c’est très serré. Je savais que j’avais une série très rapide avec Ben Proud et Caeleb Dressel, a expliqué Florent Manaudou au micro de RMC. J’avais à cœur de bien rentrer dans la compétition. Que je sois deuxième, cinquième ou dixième… L’important c’est d’avoir une ligne d’eau en demie et de se qualifier pour la finale."

>> Les JO de Tokyo sont à suivre en direct sur RMC Sport

Manaudou: "Je n’ai rien à prouver, à part à moi-même"

Revenu aux affaires après une longue pause à la suite de son échec de Rio, Florent Manaudou s’est lancé le pari de retrouver le podium olympique au Japon. Mais la priorité pour l’athlète de 30 ans reste de prendre du plaisir et se dépasser dans le bassin tokyoïte.

"Je n’ai rien à prouver, à part à moi-même, a encore lancé le petit frère de Laure Manaudou. Pour les gens, on est un chiffre dans le tableau des médailles et après ils oublient un peu qu’on reste des êtres humains et que parfois les paroles ont aussi des conséquences sur les sportifs. On l’a vu avec Simone Biles et c’est compliqué. Avec mon arrêt, j’arrive à gérer tout cela. Je n’ai rien à prouver. J’ai juste envie de prendre du plaisir et de faire trois fois les Jeux. D’avoir eu des médailles c’est encore mieux. Je veux prendre du plaisir et on verra ce qu’il se passe."

Sans trop s’avancer pour la suite de ce 50m nage libre, Florent Manaudou refuse de griller les étapes. Samedi, il voudra entrer en finale. Et après… tout est possible sur une course.

"L’objectif quand on est en demi-finales, c’est de se qualifier pour la finale. Une fois que l’on est en finale, l’objectif, c’est de faire la meilleure course possible, a finalement expliqué la star de la natation tricolore. On peut gérer ce que l’on fait mais pas ce que font les autres à côté. On verra déjà le résultat demain matin (pour la demi-finale)."