JO 2021 (surf): le message de soutien de Neymar à Medina, "volé" par les juges selon la presse brésilienne

Neymar a publié un message de soutien à son grand ami, Gabriel Medina, quatrième du concours de surf aux Jeux olympiques 2021 de Tokyo après son élimination en demi-finales qualifiée de vol par la presse brésilienne.

Toujours en vacances après sa participation à la finale de Copa America avec le Brésil, Neymar a suivi la compétition de surf aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, ce mardi. Ou du moins les résultats. L’attaquant du PSG a publié un message de soutien à Gabriel Medina, numéro un mondial et grand favori pour le titre olympique. Mais cela ne s’est pas passé comme prévu puisqu’il a terminé à la quatrième place. "Je t’aime", lui a lancé Neymar dans une story sur Instagram.

>> Suivez toutes les infos des JO de Tokyo 2021 EN DIRECT



Medina a vécu une journée frustrante au Japon en se faisant éliminer en demi-finales par le Japonais Kanoa Igarashi (17 à 16,76). Il menait cette session avant qu’un passage du Japonais ne soit crédité de la note de 9,33, jugée largement surévaluée par la presse brésilienne. Les médias ont crié au scandale en dénonçant un vol et un arbitrage maison en faveur du surfeur japonais, finalement battu en finale par un autre Brésilien, Italo Ferreira (15.14 à 6.60). Ils se sont basés sur d’autres figures similaires largement bien moins notées lors des tours précédents.

Le message de Neymar pour Gabriel Medina © DR

Neymar apporte régulièrement son soutien à Medina, qu'il présente parfois comme son "frère". Il l’avait félicité lors de son titre mondial en 2018, le deuxième de sa carrière après celui arraché en 2014. Il s’était aussi rendu au Portugal pour assister à une manche de championnat du monde la même année.

Neymar est attendu à l’entraînement du PSG le 2 août prochain, selon le média brésilien UOL Esporte. Il reviendra en compagnie des autres finalistes de la Copa America (Marquinhos, leandro Paredes et Angel Di Maria) et des vainqueurs de l’Euro 2021 avec l’Italie (Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma). Tous ces joueurs manqueront le Trophée des champions face à Lille, le 1er août.