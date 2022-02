JO 2022: "C'était terrible", Lapalus épuisé mais enthousiaste après le 15 km classique de ski de fond

Hugo Lapalus a signé, vendredi aux JO d'hiver 2022, une jolie 7e place sur le 15 kilomètres style classique, pas la tasse de thé des Français habituellement. Il échoue à 36 secondes du podium, malgré l’aide de Richard Jouve. Il est enthousiaste en vue du relais 4x10km de dimanche.

Hugo Lapalus, pour vos premiers JO, vous terminez 7e. C’est une belle performance...

Je suis plutôt super content de cette 7e place aux Jeux olympiques. Si on m’avait dit ça en début de saison, je pense que j’aurais signé directement. Je ne suis pas loin de faire la très très belle course. Il me manque 15 secondes pour jouer le top 5. Niskanen est rentré, il m’a pris 15 secondes. Je n’ai pas réussi à tenir et, à la fin, je suis 15 secondes trop loin. En termes d’effort et de gestion, c’est une des courses les plus complètes que j’ai faite. C’était terrible. La piste est vraiment difficile. J’avais vraiment hâte de passer cette ligne d’arrivée.

>> Toutes les infos sur les JO 2022 dans notre live RMC Sport

Richard Jouve, 49e, vous a aidé, mais ça n’a pas suffi pour prendre une médaille.

On est là pour les médailles. C’est sûr que ces 15 secondes, si j’avais pu les grappiller pour aller jouer un Top 5 et pourquoi pas une médaille, je l’aurais fait volontiers. Richard a eu un peu de mal sur son épreuve et il a eu la gentillesse de m’attendre. Ça résume aussi notre équipe de France: même quand on n’est pas bien, on se démène pour les autres. Il m’a emmené autant qu’il pouvait. Ça m’a fait grand bien, et ça me relance dans la course aussi. C’est super cool de sa part.

Dimanche, ce sera un moment important avec le relais 4x5km...

On a la chance de pouvoir choisir, contrairement à d’autres équipes. On a trois bons classiqueurs (Hugo Lapalus, Clément Parisse, Jules Lapierre, ndlr), trois bons skateurs (Maurice Manificat, Richard Jouve, Lucas Chanavat) et Richard peut faire les deux. On va mettre en place la meilleure équipe possible. Ceux qui seront dedans feront tout pour aller chercher la médaille. Ceux qui ne seront pas alignés et le staff, on sera là pour les encourager. C’est une très grande chance de médaille pour nous dimanche.