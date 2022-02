JO 2022: "Ce titre surpasse tous les autres", savourent Papadakis et Cizeron après leur sacre en danse sur glace

Champions olympiques de danse sur glace, Gabriella Papadakis ont remporté le seul titre qui leur manquait, avec le record du monde en prime. Une émotion indescriptible, alors qu'ils attendaient leur revanche depuis quatre ans.

Une performance exceptionnelle. Après leur médaille d'or en danse sur glace sur lundi matin à la suite d'un programme libre de très haut-vol et d'un record du monde (226.98 points), Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron avaient du mal à réaliser. "Les larmes sont séchées mais elles vont reprendre très vite. Je n'ai pas vu l'écran, ni les numéros. J'ai vu tout le monde crier, j'ai compris qu'on avait gagné. Les sacrifices étaient énormes, il y en a toujours eu, mais qui ont paru aussi gros, jamais. Cela avait beaucoup de sens pour nous. Notre objectif était tellement clair que le reste venait de soi", confiait Gabriella Papadakis après l'annonce des résultats.

Le plus beau titre de leur carrière

Après la médaille d'argent de 2018 et l'histoire de la robe, ce titre olympique tombe à pic pour les danseurs de 26 et 27 ans. "On n'a jamais été autant stressés de toute notre vie mais on a vécu l'un des plus beaux moments de notre carrière. C'est un soulagement de finir un programme où on sait qu'on n'a pas fait d'erreur, où chaque seconde était presque parfaite. Il n'y avait pas que nous sur la glace, il y avait toute une équipe qui nous portait. On a su amener plus de maturité et plus de magie. Les derniers jours étaient infiniment longs. On a du mal à mesurer ce qu'il vient de se passer, on n'a pas atterri encore", ajoute de son côté Guillaume Cizeron.

Malgré cinq championnats d'Europe et quatre champions du monde, cette médaille d'or à Pékin "surpasse tous les autres titres car les Jeux sont très spéciaux. Les quatre dernières années, il n'y avait que cette compétition qui comptait pour nous." (Papadakis)

Stop ou encore?

Alors qu'ils possèdent tous les titres possibles en danse sur glace, est-ce que les deux danseurs vont poursuivre leur carrière? "Je ne sais pas s'il y aura une suite dans les années à venir, explique Romain Haguenauer, leur entraîneur. On va savourer ce titre à sa pleine mesure. Il y a les championnats du monde à Montpellier pour terminer la saison. Ils verront eux-mêmes. Ils ont tout gagné, la question va être pour eux. Est-ce que la boucle est bouclée? Ce n'est pas au nombre de médailles, de titres qu'on remporte, qu'on a plus rien à dire."