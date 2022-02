JO 2022 en direct: les premières épreuves attendues, à deux jours de la cérémonie d'ouverture

Surprise ce matin au centre de glisse de Yanqing, lorsque Romain Heinrich sort du bob à deux, après le premier entraînement de la quinzaine. Le pilote français n'est pas accompagné par son acolyte Dorian Hauterville. C'est Lionel Lefebvre qui fait office de pousseur pour l'occasion. Comme le patineur Sébastien Lepape, Hauterville a été contrôlé positif au Covid à son arrivée à Pékin : "On est arrivé hier matin, on a eu une journée très chargée avec notamment la préparation du matériel et Dorian a eu un contrôle positif à l'aéroport. Il a été malade au moins de janvier, alors on pense que c'est un résidu. On est un peu en train de voir comment organiser l'équipe. On n'en a pas fini avec le stress", avoue Heinrich.

Hauterville a été placé à l'isolement. S'il présente deux tests négatifs consécutifs, il pourra sortir et retrouver le fil normal de ces JO. Le test du jour a été négatif: "Chaque entraînement ensemble est important. Avec un deuxième test négatif il pourrait retrouver le groupe dès demain. Ca pourrait être bon." Demain matin, un autre entraînement général est programmé. Cette piste de Yanqing est hyper technique et chaque gamme permet de progresser. La journée de jeudi pourrait signifier la fin du stress pour les bobeurs français.

M.M. à Yanqing