JO 2022: le clan français crie au "vol" après la 4e place de Benjamin Cavet en ski de bosses

Le coach de Benjamin Cavet, 4e samedi de la finale de ski de bosses aux JO de Pékin, estime que le Français s'est fait voler sa place sur le podium. Pour son clan, le skieur tricolore a été sous-noté par rapport au Japonais Ikuma Horishima, médaillé de bronze.

Au lendemain de la 4e place de Benjamin Cavet en finale du ski de bosses, le clan français ne digère pas. Samedi, le skieur tricolore a échoué au pied du podium de l'épreuve acrobatique, à 2,04 points du Japonais Ikuma Horishima, et a vu ses rêves de médaille olympique s'envoler. Pour son coach, Ludovic Didier, le résultat est tout bonnement scandaleux.

"Avec tout le respect et la gratitude que j'ai pour Horishima, car c'est un magnifique skieur, il ne mérite pas cette médaille de bronze", tranche le technicien français dans une interview accordée à L'Équipe. "Samedi, il y avait la frustration de course, donc je n'ai pas regardé les runs tout de suite, mais ce matin. Et ça confirme le sentiment: on a vécu une injustice samedi soir."

"On s'est clairement fait voler une médaille olympique"

Après avoir vu les images, à froid, Ludovic Didier est catégorique : "On s'est clairement fait voler une médaille olympique, c'est clair et net", poursuit le coach de Benjamin Cavet. "Hier soir (samedi soir, ndlr), je suis clairement désolé, mais il y avait pas photo, Ben Cavet devait être médaillé de bronze olympique." Fabien Bertrand, directeur du ski freestyle à la FFS, lui emboîte le pas. "Tous les autres coachs sont venus me voir pour dire qu'ils étaient désolés. Personne ne comprend. Sauf les Japonais, bien sûr", affirme-t-il à L'Équipe.

Le montage "Gilbert Montagné" de Kevin Rolland

Kevin Rolland, porte-drapeau de la délégation française à Pékin, préférait lui utiliser l'humour pour dénoncer la note attribuée à Benjamin Cavet. En story Instagram, le spécialiste du halfpipe s'est fendu d'un petit montage qui associe les juges de la finale de ski de bosses à... Gilbert Montagné.

Capture d'écran Instagram © Instagram

Samedi, à chaud, Benjamin Cavet était pourtant resté mesuré sur RMC: "Quand je l’ai vu faire sa faute je me suis dit ouh… Ça sent bon cette histoire ! Mais c’est comme ça ! C’est dur de se prononcer, je n’ai pas vu mon run et parfois en ressenti on est un peu à côté de la plaque. (...) A froid, plus on va s'éloigner des Jeux, plus il va rester un goût amer..." Quelques heures auront suffi au clan français pour voir remonter un profond sentiment d'injustice.