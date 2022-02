JO 2022: "Il y avait de la peur", confie Laffont après sa 4e place sur les bosses

Seulement quatrième lors de l'épreuve du ski de bosses aux Jeux de Pékin ce dimanche, Perrine Laffont ne cachait pas sa déception quelques minutes après les résultats, elle qui espérait réaliser le doublé après son titre en 2018.

Un gros coup de massue. 4e de l'épreuve de ski de bosses ce dimanche à Pékin, Perrine Laffont est dépitée après son résultat, alors qu'elle visait un doublé en or inédit.

"C’est dur... Les Jeux cela reste la course d’un jour. Malheureusement, sur cette journée, je n’ai pas réussi à me lâcher comme je l’aurais voulu. Ça a été un peu la lutte tout le long de la soirée. J’ai fait au mieux de ce que j’ai pu. La concurrence est rude, on le savait. Quand vous regardez le podium… Jakara (Anthony, médaille d’or), on savait qu’elle serait là. Mais les deux autres filles (l’Américaine Jaelin Kauf et la Russe Anastasiia Smirnova), pas du tout", a concédé l'Ariégeoise après la course, au micro de RMC Sport.

De la peur et de l'appréhension

Auteur d'un premier run solide, la Française n'a jamais pu lâcher les chevaux et a réalisé un moins bon score lors des deux suivants. "Ces derniers temps, je n’arrivais pas à me relâcher. On a essayé une autre technique sur le dernier run. Ça a un peu mieux fonctionné mais ça n’a pas suffi. Il y avait de la peur, de l’appréhension. J’ai passé de super entraînements mais la neige s’est durcie au fur et à mesure de la semaine. Je pense que ça m’a durcie", a poursuivi la triple championne du monde.

Et maintenant? "C’est dur à dire. Je vais avoir besoin d’un bon break. Cela fait neuf mois que je suis à fond dans ce rêve olympique. Ça s’est pas fait. Je vais avoir besoin de couper." Malgré la déception et l'absence de médaille, Perrine Laffont préfère garder un bon souvenir de ces Jeux olympiques de Pékin. "J’ai eu le sourire tout au long de l’événement. J’ai profité à fond de ces Jeux. Ça aurait été mieux couronnée d’une médaille mais j’ai été heureuse pendant tous ces Jeux. C’est ce que m’avait dit ma maman : 'Prends plein de souvenirs, éclate toi et c’est tout.'" Comme quoi, on peut garder le sourire, même en étant quatrième.