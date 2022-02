JO 2022: "je n'aurais pas pu faire mieux", Tess Ledeux savoure l'argent après les larmes

Le rêve d’or olympique de Tess Ledeux s’est évaporé pour 0.75 point derrière la Chinoise Eileen Gu, qui l’a devancée en finale du ski Big Air, ce mardi aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022. Mais la Française savoure ce métal.

Quatre médailles mais toujours pas une en or. L’équipe de France olympique court toujours derrière son premier titre depuis le début des JO d’hiver de Pékin 2022. Tess Ledeux espérait être la première à toucher le graal mais la jeune Française a dû se contenter du même mental que les biathlètes (le relais mixte et Anaïs Chevalier-Bouchet) et Johan Clarey en descente. De l’argent rageant puisque la prodige du ski Big Air ne visait que l’or. Mais elle a échoué pour 0.75 point derrière la Chinoise Eileen Gu, sacrée.

Elle a pourtant tout fait pour y parvenir en pointant en tête après les deux premières manches de très haut-niveau. Elle a réalisé son fameux double cork 1620 (soit quatre tours et demi), une figure qu'elle avait été la première à passer aux X Games en janvier et qui lui rapportait 94.50 points (sur 100). Elle a ensuite confirmé en réussissant un "switch left 1440", soit quatre tours en l'air, qui lui ont rapporté 93 points. Sublime mais trop juste pour l’or olympique. Alors, la skieuse de La Plagne, 20 ans, a fondu en larmes sur la piste en voyant l’or se dérober.

"Je me suis imaginée championne olympique…"

Quelques instants plus tard, celle qui qui avait terminé 15e en slopetsyle à Pyeongchang en 2018 s’est finalement satisfaite de ce métal.

"C’est vraiment un rêve de petite fille d’avoir une médaille olympique, a-t-elle confié au micro de RMC Sport. Peu importe la couleur, la médaille est belle. Je n'aurais pas pu faire mieux, le niveau des filles était incroyable aujourd’hui. C’est passé à rien. Forcément, on se fait un petit peu des films quand on est au départ. Je me suis imaginée championne olympique… Sur le moment, j’avais envie de cette première place, mais là, je ne peux pas être plus fière de moi."