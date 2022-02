JO 2022: Kevin Rolland, le Team Event de ski alpin... le programme du samedi 19 février

Il faudra mettre son réveil dans la nuit de vendredi à samedi pour suivre les dernières chances de médailles de la France aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Le clan tricolore compte notamment sur le freestyleur Kevin Rolland et l'épreuve par équipes de ski alpin pour égaler son record de médailles.

La fin des Jeux olympiques d'hiver de Pékin approche sérieusement. Au moment d'attaquer ce samedi l'avant-dernière journée, la France compte désormais 14 médailles (5 or, 7 argent et 2 bronze) et n'est plus qu'à une breloque de son record atteint aux Jeux de Sotchi et de Pyeongchang (15 médailles). La 14e médaille a été apportée ce vendredi par Justine Braisaz-Bouchet, devenue à 25 ans championne olympique de la mass-start.

Avec cette septième médaille, le biathlon français a réalisé son meilleur total, devant les six médailles de Vancouver en 2010. Le clan tricolore compte maintenant sur son porte-drapeau Kevin Rolland et sur l'épreuve par équipes de ski alpin ce samedi pour égaler son record.

Ce ne sera pas simple pour Kevin Rolland, déjà très heureux de s'être qualifié pour la finale du ski half-pipe, lui qui avait frôlé la mort il y a moins de trois ans dans une effroyable chute. Le skieur freestyle de 32 ans sait qu'il sera difficile de viser le titre, et même sans doute le podium pour ses troisièmes et derniers Jeux. Mais s'il réussit à lâcher les chevaux, rien n'est impossible. Rendez-vous à 2h30 dans la nuit de vendredi à samedi (heure française) pour suivre sa finale.

Belle chance de médaille avec le Team event

Il faudra aussi suivre à partir de 3h le Team event de ski alpin. Sur le papier, les Français possèdent une équipe capable de décrocher une médaille avec la double championne du monde de géant Tessa Worley, Mathieu Faivre, double champion du monde (géant et parallèle individuel) et médaillé de bronze olympique du géant, Alexis Pinturault, n°1 mondial l'an passé, accompagnés de Coralie Frasse Sombet, Clara Direz (remplaçante) et Thibaut Favrot (remplaçant).

Ils devront se méfier des Norvégiens et des Suédois dans cette discipline récente du parallèle par équipes mixte, dernière épreuve de ski alpin de ces Jeux. La compétition est un tableau de matchs à élimination directe qui commence avec les huitièmes de finale. La France commencera contre la République tchèque. A surveiller aussi en ski de fond : le 50 km style libre avec des Bleus engagés (7h).

Le programme du samedi 19 février

Bobsleigh

(02h30) Bobsleigh à quatre mixte 1re manche. Français en lice : Romain Heinrich, Lionel Lefebvre, Dorian Hauterville, Jérôme Laporal.

(04h05) Bobsleigh à quatre mixte 2e manche. Français en lice (si qualifiés) : Romain Heinrich, Lionel Lefebvre, Dorian Hauterville, Jérôme Laporal.

(13h00) Bobsleigh à deux femmes 3e manche. Françaises en lice (si qualifiées) : Margot Boch, Carla Sénéchal.

(14h30) Bobsleigh à deux femmes 4e et dernière manche. Françaises en lice (si qualifiées) : Margot Boch, Carla Sénéchal.

Curling (tournoi hommes)

(07h05) Finale Grande-Bretagne-Suède

Curling (tournoi femmes)

(13h05) Finale à déterminer

Freestyle

(02h30) Half-pipe hommes finale. Français en lice : Kevin Rolland.

Hockey sur glace (tournoi hommes)

(14h10) Finale à déterminer

Patinage artistique

(12h00) Programme libre couples

Patinage de vitesse

(08h00) Mass-start hommes demi-finales

(09h30) Mass-start hommes finale

(08h45) Mass-start femmes demi-finales

(10h00) Mass-start femmes finale

Ski alpin

(03h00) Parallèle par équipes huitièmes de finale. La France en lice avec Tessa Worley, Coralie Frasse-Sombet, Mathieu Faivre et Alexis Pinturault.

(03h40) Parallèle par équipes quarts de finale

(04h09) Parallèle par équipes demi-finales

(04h28) Parallèle par équipes finale 1

Ski de fond

(07h00) 50 km style libre hommes. Français en lice : Clément Parisse, Maurice Manificat, Adrien Backscheider, Jules Lapierre.