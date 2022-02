JO 2022: des débuts réussis pour Kevin Rolland, pas d'exploit sur le combiné alpin... ce qu'il ne fallait pas rater cette nuit

La nuit de mercredi à jeudi aux Jeux olympiques de Pékin a été marquée par la qualification de Kevin Rolland en finale du ski slopestyle. Alors que les Françaises n'ont pas réussi à faire un résultat sur le combiné alpin, Alizée Baron, grande chance de médaille, n'a même pas pu défendre ses chances en skicross.

Kevin Rolland fait le boulot

Il a répondu présent. Kevin Rolland, qui faisait (enfin) son entrée en lice dans ces Jeux olympiques, a terminé 10e des qualifications du ski halfpipe et a validé son billet pour la finale (dans la nuit de vendredi à samedi). Le porte-drapeau de la délégation tricolore, après un premier run un peu timide, a passé la vitesse supérieure sur la seconde manche pour vérrouiller sa place dans les 12 premiers. S’il ne fait pas partie des favoris, le médaillé de bronze des JO de Sotchi sera bien au rendez-vous pour tenter de créer la sensation.

Pas d’exploit pour les Françaises sur le combiné alpin

Il n’y aura pas de médaille individuel pour les Françaises en ski alpin. Les Bleues ont gaspillé leur dernière cartouche sur le combiné alpin, malgré les espoirs placés en Romane Miradoli. Quatrième de la descente, la Française avait fait le boulot et pouvait espérer un bon résultat à l’issue du slalom. Mais, alors qu’elle était bien en rythme entre les piquets, elle a enfourché.

>> Les JO 2022 en direct

“C’est le jeu. Je n'avais pas forcément envisagé ça”, a-t-elle confié au micro de France Télévisions. “Je n’ai pas de regret, j’ai fait mon meilleur ski. Après, ça arrive, c'est le jeu. Mais c’est frustrant.” La superstar américaine Mikaela Shiffrin est la mieux placée pour comprendre la déception de Miradoli, puisqu'elle est elle aussi partie à la faute et va donc repartir bredouille de ces JO, une anomalie pour l'immense championne qu'elle est. Laura Gauché, de son côté, termine à la 8e place après un slalom qui lui fera regretter sa contre-performance en descente.

Le gros coup dur pour Alizée Baron en skicross

Avant même de rentrer dans le vif du sujet en skicross, la nuit a commencé avec une mauvaise nouvelle pour le clan français. A un peu plus d’une heure du début des manches de classement, l’équipe de France olympique a révélé qu’Alizée Baron était forfait à cause de douleurs lombaires. La Tricolore, 3e des Mondiaux en 2021, 5e aux Jeux olympiques de PyeongChang en 2018 et qui compte 19 podiums en individuel sur le circuit de la Coupe du monde, représentait les meilleures chances françaises en skicross. Deuxième Bleue engagée sur cette épreuve, Jade Grillet Aubert a été éliminée en quart de finale.

La mass start femmes reprogrammée, orgie de biathlon en vue vendredi matin

Grosse matinée biathlon en vue ce vendredi. A cause du froid, la mass start femmes, initialement prévue samedi, a été reprogrammée demain à 8h, juste avant la mass start homme, dont le départ est maintenu à 10h. Comme mardi, quand le relais hommes a dû être avancé (ce qui a plutôt réussi à l’équipe de France), les températures extrêmes prévues sur le site de Zhangjiakou obligent les organisateurs à revoir leurs plans.

Pour les hommes comme pour les femmes, la mass start est la dernière épreuve de biathlon au programme sur ces JO et donc l’ultime chance de médailles pour l’équipe de France. Si Quentin Fillon Maillet vise un improbable Grand Chelem (six podiums en six courses), les autres garçons auront à cœur de décrocher leur premier podium individuel. Du côté des filles, il y a un relais à faire oublier.