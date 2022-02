JO 2022: la France perd une place au tableau des médailles, malgré l'argent en biathlon

Au terme de la journée du 15 février aux JO 2022, marquée par l'argent obtenu en relais masculin de biathlon, la France recule malgré tout d'une place au tableau des médailles. Doublée par la Suisse, la délégation tricolore pointe au 10e rang.

Les Bleus s'accrochent. Après la 11e journée d'épreuves aux Jeux olympiques d'hiver 2022, la France recule mardi légèrement au tableau des médailles, en passant de la 9e à la 10e place. Après la deuxième place du relais masculin de biathlon avec Émilien Jacquelin, Fabien Claude, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet, la délégation tricolore compte douze médailles (trois en or, sept en argent, deux en bronze).

La Norvège accroît son avance

Le recul d'un cran s'explique par la belle journée réalisée par la Suisse, qui a obtenu deux sacres (en slopestyle femmes et descente femmes). Avec cinq médailles d'or en tout, le clan helvète gagne ainsi deux places et se hisse au 8e rang.

Le classement est toujours dominé par la Norvège, avec ses trois nouveaux titres olympiques et 26 médailles au total. Le podium est complété par l'Allemagne et les États-Unis. La Chine est 6e. Derrière la France, l'Italie, 11e, pousse avec deux médailles supplémentaires (13). Mais la Squadra Azzurra est encore figée à deux titres olympiques, soit autant que le Japon, le Canada et la Slovénie.

Mercredi 16 février, la France possède de sérieuses chances de médailles avec notamment le relais féminin de biathlon (Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon) et le slalom hommes en ski alpin (Clément Noël, Alexis Pinturault).