JO 2022: le programme complet du mardi 8 février, avec Ledeux, Pinturault et les biathlètes

L'équipe de France aura plusieurs belles chances de médaille(s) ce mardi 8 février aux Jeux olympiques de Pékin. Toujours à la recherche d'un premier sacre en Chine, le clan tricolore comptera notamment sur Tess Ledeux en finale du Big Air, sur le Super-G avec Alexis Pinturault ou sur la forme des biathlètes avec l'épreuve masculine de l'Individuel.

Après les nouvelles médailles d'argent décrochées par le quadragénaire Johan Clarey en descente et par Anaïs Chevalier-Bouchet en biathlon sur l'Individuel, la délégation tricolore espère enfin décrocher son premier titre olympique à Pékin ce mardi.

Bonne nouvelle, la France dispose de plusieurs chances sérieuses pour cette nouvelle journée de compétition. Dès 3h du matin, heure de Paris, Tess Ledeux tentera de monter sur la plus haute marche du podium lors de l'épreuve de Big Air.

Championne du monde de la discipline en 2019, la freestyleuse de 20 ans fera partie des principales favorites en vue de l'or olympique. La Française a brillé avec une belle deuxième place lors des qualifications. Et qui sait, Tess Ledeux essaiera peut-être de place son double cork 1620, un saut qu'elle seule sait faire dans le circuit féminin.

Un peu plus tard (à 4h du matin à Paris), ce sera au tour d'Alexis Pinturault de lancer ses Jeux de Pékin lors du Super-G. Le triple médaillé olympique espère remporter son premier titre à bientôt 31 ans.

Enfin, la France disposera de belles chances de médaille(s) lors de l'épreuve masculine de l'Individuel en biathlon. Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin occupent les deux premières places du classement général de la Coupe du monde et feront partie des favoris. Idem pour Fabien Claude et Simon Desthieux qui figurent dans le top 5 du classement de la spécialité cette saison.

Le programme complet du mardi 8 février aux JO de Pékin (heures françaises):

Patinage artistique

02h15: programme court hommes

Freestyle



03h00: Big Air femmes Finale 1re manche avec Tess Ledeux



03h22: Big Air femmes Finale 2e manche



03h45: Big Air femmes Finale 3e manche

Snowboard

03h40: Slalom géant femmes Tour préliminaire

07h30: Slalom géant femmes Huitièmes de finale

08h06: Slalom géant femmes Quarts de finale

08h24: Slalom géant femmes Demi-finales

08h36: Slalom géant femmes Finale

04h07: Slalom géant hommes Tour préliminaire

07h48: Slalom géant hommes Huitièmes de finale

08h15: Slalom géant hommes Quarts de finale

08h30: Slalom géant hommes Demi-finales

08h43: Slalom géant hommes Finales

Ski alpin

04h00: Super-G hommes avec Alexis Pinturault, Matthieu Bailet, Nils Allègre et Blaise Gienzendanner

Hockey sur glace (tournoi femmes)



05h10: 1er tour/Groupe A: Etats-Unis-Canada



09h40: 1er tour/Groupe B: Japon-République tchèque



14h10: 1er tour/Groupe A: Finlande-Comité Olympique Russe



14h10: 1er tour/Groupe B: Suède-Danemark

Curling (tournoi mixte)



07h05: Finale pour la troisième place



13h05: Finale

Ski de fond

09h00: Sprint libre femmes Tour préliminaire avec Léna Quintin

11h30: Sprint libre femmes Quarts

12h25: Sprint libre femmes Demi-finales

12h47: Sprint libre femmes Finale

09h50: Sprint libre hommes Tour préliminaire avec Lucas Chanavat, Richard Jouve, Renaud Jay

11h55: Sprint libre hommes Quarts

12h35: Sprint libre hommes Demi-finales

13h00: Sprint libre hommes Finale

Biathlon

09h30: Individuel hommes avec Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Fabien Claude, Simon Desthieux

Patinage de vitesse

11h30: 1500 m hommes

Luge

12h50: Luge monoplace femmes 3e manche

14h35: Luge monoplace femmes 4e et dernière manche