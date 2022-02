JO 2022: le CIO attendra une décision sur le fond pour remettre les médailles après l'affaire Valieva

Le Comité international olympique attendra une décision sur les conséquences du contrôle antidopage positif de la jeune patineuse russe Kamila Valieva pour remettre les médailles des épreuves auxquelles elle aura participé aux JO de Pékin.

Si le Tribunal arbitral du sport (TAS) a autorisé lundi la prodige de 15 ans à poursuivre ses Jeux avec l'épreuve individuelle mardi, après avoir aidé les Russes à remporter l'épreuve par équipes, le CIO juge "inapproprié" d'organiser les cérémonies sans que le fond de l'affaire soit tranché.

Valieva en lice ce mardi

L'instance olympique, "par souci d'équité entre les athlètes concernés", attendra donc que la violation par la jeune ado russe des règles antidopage ait été ou non établie, ce qui prend généralement plusieurs mois, pour déterminer le podium de l'épreuve par équipes.



Elle fera de même pour l'épreuve individuelle "si Mlle Valieva finit parmi les trois meilleures", et demande au passage à la Fédération internationale de patinage (ISU) de qualifier une 25e partipante pour le programme libre jeudi, si la jeune Russe finit parmi les 24 premières du programme court mardi.



Le CIO, aux côtés de l'ISU et de l'Agence mondiale antidopage, avait demandé en vain au TAS de rétablir la suspension provisoire de Kamila Valieva, contrôlée positive à la trimétazidine le 25 décembre dernier mais qui n'a eu connaissance de ce résultat que mardi dernier.

Le comité russe va devoir se prononcer sur le fond

L'agence antidopage russe (Rusada), qui avait contrôlé l'adolescente, l'avait immédiatement suspendue avant de lever cette décision en appel mercredi. Il reviendra aussi à Rusada, selon les règles de l'antidopage, de se prononcer sur le fond et de fixer une éventuelle sanction.



Valieva, qui bénéficie de règles spécifiques aux moins de 16 ans, encourt une suspension pouvant aller jusqu'à deux ans, ainsi que l'annulation rétroactive de tous ses résultats depuis le 25 décembre (or par équipes et éventuelle médaille olympique individuelle incluses).