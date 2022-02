JO 2022: les cris glaçants de Camille Cerutti après sa lourde chute sur la descente

Camille Cerutti a très lourdement chuté après avoir manqué la réception d'un saut lors de la descente des Jeux olympiques de Pékin, ce mardi. Alors qu'elle glissait sur plusieurs dizaines de mètres, les hurlements de douleurs de la Française ont retenti pendant de très longues secondes.

Ses cris ne semblaient jamais s’arrêter. La Française Camille Cerutti a très lourdement chuté sur la descente des Jeux olympiques de Pékin ce mardi matin. Alors même qu’elle continuait de glisser sur plusieurs dizaines de mètres vers les filets de sécurité, ses hurlements de douleurs ont glacé tout le monde.

>> Les JO 2022 en direct

La Marseillaise de 22 ans, partie avec le dossard n°27, a raté sa réception sur un saut et a vu son genou subir un très fort impact. La course a logiquement été interrompue, avant que la skieuse ne soit prise en charge et évacuée sur civière. Pendant quelques minutes, l'ambiance était très pesante sur la piste de Yanqing. Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée sur son état de santé.

Les larmes de Miradoli

La descente a finalement repris et le titre est revenu à la Suissesse Corinne Suter. La championne du monde en titre devance l'Italienne Sofia Goggia, leader du classement de la Coupe du monde et toute proche d'un petit miracle. Victime d'une entorse au genou gauche le 23 janvier dernier, la championne olympique 2018 a réussi un retour express et échoue d'un rien dans sa conquête du titre.

Laura Gauché, 10e, a terminé meilleure Française de cette descente. Elle devance Romane Miradoli, 13e et en larmes à l’issue de sa course devant les caméras de France Télévisions. “Il y a énormément de déception aujourd'hui. C’est dur à digérer”, a assuré la Française la mieux placée au classement de la Coupe du monde de la spécialité au micro de RMC.