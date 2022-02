JO 2022: place au relais en biathlon, Tess Ledeux... le programme du mardi 15 février

Aux Jeux olympiques 2022 de Pékin, la journée de mardi sera marquée par le relais masculin en biathlon, avec des Français très ambitieux. Après sa médaille d'argent en big air, Tess Ledeux visera un nouveau podium en finale du ski slopestyle.

Quentin Fillon Maillet reçu cinq sur cinq ? Ce mardi, le biathlète français a l'occasion d'aller chercher un cinquième podium sur ces Jeux olympiques 2022 de Pékin. En or sur l'individuel et la poursuite, en argent sur le relais mixte puis le sprint, le leader de la Coupe du monde sera engagé sur le relais masculin aux côtés d'Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude.

Avec ce quatuor, la France peut clairement viser une 12e médaille dans ces Jeux, voire un quatrième titre au lendemain de la démonstration du duo Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron en danse sur glace. Mais le biathlon ne sera pas la seule cartouche du clan tricolore, puisque Tess Ledeux sera également en piste dans la nuit.

La revanche de Tess Ledeux ?

Médaillée d'argent sur le big air, la Plagnarde tentera de prendre sa revanche sur la star chinoise Eileen Gu, qui l'a battue d'un rien au début de la quinzaine. En qualification, la Française a eu une petite frayeur après une chute sur la première manche, mais elle a su se ressaisir sur son second run pour valider son billet en finale, où elle devra élever son niveau pour s'offrir un deuxième podium à Pékin.

>> JO 2022: infos et résultats en direct

Le programme du mardi 15 février (en heure française)

Biathlon

(7h30) Relais hommes. Français en lice: Fillon Maillet, Jacquelin, Desthieux, Claude.

Bobsleigh

(13h15) Bobsleigh à deux hommes 3e manche. Français en lice: Dorian Hauterville et Romain Heinrich

(14h50) Bobsleigh à deux hommes 4e et dernière manche



Combiné nordique (Grand tremplin)



(09h00) Saut à ski. Français en lice: Laurent Muhlethaler, Edgar Vallet, Gaël Blondeau, Antoine Gerard, Matteo Baud



(12h00) Ski de fond

Curling (tournoi hommes)

(02h05) 1er tour: Comité Olympique Russe-Norvège



(02h05) 1er tour: Canada-Chine



(02h05) 1er tour: Suisse-Etats-Unis



(02h05) 1er tour: Suède-Danemark



(13h05) 1er tour: Suède-Grande-Bretagne



(13h05) 1er tour: Italie-Etats-Unis

(13h05) 1er tour: Norvège-Chine



(13h05) 1er tour: Comité Olympique Russe-Canada

Curling (tournoi femmes)

(07h05) 1er tour: Chine-Comité Olympique Russe

(07h05) 1er tour: Suède-Danemark



(07h05) 1er tour: Etats-Unis-Suisse



(07h05) 1er tour: Grande-Bretagne-Japon



Freestyle



(02h30) Slopestyle femmes, finale. Française en lice: Tess Ledeux



(05h30) Slopestyle hommes, tour préliminaire



Hockey sur glace (tournoi hommes)



(05h10) 8e de finale: Slovaquie-Allemagne



(05h10) 8e de finale: Danemark-Lettonie



(09h40) 8e de finale: République tchèque - Suisse



(14h10) 8e de finale: Canada- Chine



Patinage artistique



(11h00) épreuve individuelle femmes



(11h00) programme court femmes



Patinage de vitesse



(07h30) Poursuite par équipe femmes Demi-finales



(09h28) Poursuite par équipe femmes Finale



(07h52) Poursuite par équipe hommes Demi-finales

(09h47) Poursuite par équipe hommes Finale

Ski alpin



(04h00) Descente femmes. Françaises en lice: Romane Miradoli, Laura Gauché, Camille Cerutti, Tiffany Gauthier

Snowboard



(02h25) Big Air femmes Finale.



(06h00) Big Air hommes Finale