JO 2022: les larmes de Justine Braisaz-Bouchet pendant la Marseillaise après son titre olympique

Au lendemain de sa victoire sur la mass start olympique à Pékin, la biathlète française Justine Braisaz-Bouchet a reçu ce samedi sa médaille d'or. Non sans une certaine émotion.

Des larmes ont coulé sur les joues de Justine Braisaz-Bouchet pendant la Marseillaise. La Française a reçu ce samedi sa médaille d’or de la mass start décrochée hier à Zhangjiakou. "C’est vraiment très spécial et très fort d’entendre l’hymne national, confie-t-elle. Je suis sensible à la musique et pour le coup c’était très beau ! C’est peut-être le moment le plus émouvant que j’ai vécu depuis 24 heures."

La biathlète des Saisies savoure ses premières heures de championne olympique. "J’en profite oui, à ma manière. J’aime partager ça avec l’équipe, en plus ça a très bien marché pendant les Jeux, poursuit la médaillée d'or. On est 7 sur 8 à avoir décroché une médaille, ce sont de très beaux Jeux pour le biathlon. On en profite tous bien !"

"J’ai énormément appris sur la sportive que je suis pendant ces JO"

Une médaille qui ne la change pas. "Si si, je suis la même… Ça fait peur hein (rire) !" Mais peut être un déclic pour la suite. "Ce qui s’est passé sur la deuxième partie de course, je n’aurais jamais imaginé un tel scénario, admet-elle. Je pense que j’ai énormément appris sur la sportive que je suis pendant ces JO. Je les ai particulièrement bien vécus même avant la médaille et malgré les énormes déceptions sur les courses. Je commence à très bien me connaitre et savoir clairement où je veux aller."

Avant de repartir sur la Coupe du monde, Justine Braisaz-Bouchet aura le temps de faire un détour chez elle. "Je serai mardi et mercredi aux Saisies, ça va encore être un bon moment. Et je suis impatiente de reprendre la coupe du monde à Kontiolahti, en plus on attaque par un relais le jeudi donc c’est une très belle entrée en matière."