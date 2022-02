JO 2022: Les Pékinois privés des Jeux chez eux

Alors que la terre entière aura les yeux rivés sur Pékin pour ces Jeux olympiques d’hiver, les habitants, eux, seront laissés à la porte. Aucune place n’a été mise en vente. Une situation particulière, alors que la ville vit au rythme de l’événement sportif de l’année, à quelques mètres de chez eux.

Tous les vingt mètres en bord de route, des drapeaux roses et bleus, avec les mascottes Bing Dwen Dwen et Shey Ron Ron. Le panda et la lanterne sont également sur presque tous les arrêts de bus de la ville. Sur des immeubles, un peu partout dans Pékin, on trouve aussi d’immenses affiches "Together for a Shared Future: Beijing 2022". Les Jeux sont bien là, ils ne peuvent pas les rater. Mais les Pékinois n’auront droit qu’à ces alléchantes annonces: il y a deux semaines, le comité d’organisation a annoncé qu’il n’y aurait pas de billetterie grand public. La raison? Le contexte sanitaire "compliqué". La politique "zéro Covid" avant tout.

"Les Chinois comprennent"

"Il y a un peu de déception, mais les gens sont compréhensifs, raconte Lee, journaliste présente dans au Media Center. Les Chinois comprennent et s’y attendaient avec la pandémie. Ils sont heureux d’accueillir cette fête et espèrent que la Chine fera de bons résultats." Les tribunes ne seront néanmoins pas vides à 100%: des spectateurs sélectionnés selon certains critères, non dévoilés jusqu’ici, pourront venir sur les sites. Qu’en pense réellement la population locale ? La bulle ne permet pas de l'approcher... "Nous sommes très fiers", confirmait un volontaire à la gare de Yanqing. Fiers d’être le centre du monde pendant quelques jours, d’être la première ville à accueillir des JO d’été et d’hiver. Aucune frustration apparente, donc…

Objectif 300 millions de pratiquants

Certains doivent tout de même ruminer car les sports blancs, à en croire les locaux, intéressent de plus en plus les Chinois. "Depuis l’annonce des Jeux d’hiver ici, il y a beaucoup plus d’intérêts pour les sports d’hiver, explique une locale, présente sur les Jeux mais qui souhaite rester anonyme. Moi-même, je suis allée skier près de Pékin. Ce n’était que la deuxième fois de ma vie!" Effectivement, beaucoup s’amusent à patiner sur les lacs et rivières gelées de la ville. L’objectif annoncé par le comité d’organisation: 300 millions de pratiquants de sports "blancs" grâce aux Jeux. "Ceux qui ne pourront pas aller aux épreuves suivront cela sur les réseaux sociaux ou à la télé, en sécurité", poursuit notre interlocutrice. Les télévisions chinoises sont d’ailleurs en boucles depuis plusieurs semaines, louant la beauté des sites et la pérennité de l’événement.

Record de cas depuis juin 2020

En attendant, les organisateurs restent vigilants: "Nous sommes encore en pleine pandémie, ce qui rend cet événement encore plus précieux. Nous connaîtrons peut-être des difficultés, mais nous saurons nous adapter. Sans Jeux sûrs, il n’y a pas de Jeux. Donc nous faisons en sorte que ce soit aussi sécurisé que nécessaire", expliquait ce mardi Zhao Weidong, patron de la communication des Jeux.

Dimanche dernier, vingt nouveaux cas ont été détectés à Pékin, une première depuis juin 2020.