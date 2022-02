JO 2022: pas de record pour la France, qui termine avec 14 médailles

Les Jeux olympiques sont désormais terminés et la France repart de Pékin avec 14 médailles. Si l'objectif des 15 breloques n'a pas été atteint, le clan tricolore égale tout de même son record de titres sur une même édition.

Le tableau des médailles est désormais figé. Les dernières breloques ont été distribuées ce dimanche matin et les Jeux olympiques de Pékin sont officiellement terminés pour les athlètes français. Après deux semaines de compétition, d'exploits et d'émotions, le clan tricolore peut désormais dresser le bilan.

Avec 14 médailles décrochées (5 en or, 7 en argent et 3 en bronze), la France fait moins bien que sur les deux dernières éditions, puisque les Bleus étaient montés 15 fois sur le podium à Sotchi en 2014 puis à PyeongChang en 2018. Le total peut donc être considéré comme décevant, sachant que l'objectif à Pékin était de faire au moins aussi bien que lors des deux dernières éditions.

La France biathlon-dépendante ?

Au rayon des satisfactions, il faut néanmoins noter que la France égale le record du nombre de titres sur une seule et même quinzaine. Avec cinq médailles d'or (Quentin Fillon Maillet à deux reprises, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, Clément Noël, Justine Braisaz-Bouchet), la délégation française fait aussi bien qu'en 2018.

A lui seul, le biathlon ramène la moitié des médailles remportées à Pékin (7), un record pour la discipline. Sans Fillon Maillet & Co, le bilan de l'équipe de France aurait eu une toute autre allure. Au point de faire grincer quelques dents. "Vous savez, on se plaint quand on a trop de médailles d’un côté et on se plaint quand on n’en a pas assez de l’autre", relativise Fabien Saguez, directeur technique national du ski, au micro de RMC. "Etre biathlon-dépendant, ce n’est pas une surprise. Aujourd'hui, le biathlon français est la deuxième nation mondiale derrière la Norvège", appuie-t-il.

"Un joli bilan" en ski alpin pour Fabien Saguez

Deuxième discipline la plus pourvoyeuse de médailles historiquement, le ski alpin a permis à la France de glaner trois médailles (or pour Clément Noël en slalom, argent pour Johan Clarey en descente et bronze pour Mathieu Faivre en géant). "Ce qui est très satisfaisant, c’est que l’équipe a répondu présent. Il y a quand même de la densité dans cette équipe, puisque Alexis Pinturault repart sans médaille alors que c’était notre leader" se satisfait Fabien Saguez. "C’est un joli bilan, je suis très content de l'équipe de France de ski."

Désormais, la délégation tricolore, tout sport confondu, va se replonger dans le quotidien de la Coupe du monde. Avant de repartir une nouvelle fois à l'assaut des anneaux olympiques dans quatre ans à Milan et Cortina d'Ampezzo.