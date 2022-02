JO 2022: un relais en argent, Fillon Maillet toujours plus dans l’histoire

Le relais masculin du biathlon a décroché la médaille d’argent, ce mardi lors des Jeux olympiques de Pékin. Quentin Fillon Maillet entre un peu plus dans l’histoire du sport français avec cette cinquième breloque sur les Jeux.

Le biathlon français a encore brillé de mille feux, ce mardi lors des Jeux olympiques 2022 de Pékin. Le relais masculin (4x7.5km) a décroché la médaille d’argent au terme d’une course haletante finalement remportée par la Norvège. Les Bleus ont coupé la ligne d’arrivée avec 27’’4 de retard et c’est Quentin Fillon Maillet qui s’en est chargé pour s’offrir sa cinquième médaille lors de ces JO d’hiver 2002. Il devient ainsi le troisième sportif français de l’histoire à décrocher autant de breloques sur une même édition, Jeux d'été et d'hiver confondus, aux côtés de l'escrimeur Roger Ducret à Paris en 1924 et Julien Brulé à Anvers en 1920.

Le double médaille d’or (individuel et poursuite) a pris le flambeau de Simon Desthieux (3 fautes, deux couché, une debout) en deuxième position derrière le comité olympique russe qui semblait alors intouchable. Après une faute au tir couché, Fillon Maillet a vu l’or s’ouvrir devant ses yeux à l’approche du dernier tir de la journée, complètement manqué par l'ultime relayeur russe, Eduard Lapytov. Rattrapé par l’enjeu, ce dernier, pourtant auteur d’un sans-faute au couché et largement en tête (près d'une minute d'avance), a complètement dévissé en ne touchant qu’une cible sur cinq: il a pioché, exécuté deux tours de pénalité et dit adieu aux rêves de titre.

L'or se dérobe pour Fillon Maillet sur le tir debout

A l’affût, Fillon Maillet a alors manqué le coche avec deux échecs qui ont fait les affaires de la Norvège. Le Jurassien n’a jamais réussi à faire son retard sur les skis mais savoure ce nouveau métal, le premier en relais sur les Jeux depuis Turin en 2006.

"Ce n’est pas arrivé depuis 2006, une génération qui nous a tous bercés, savoure sur France TV, Emilien Jacquelin (une faute) au sourir retrouvé après des épreuves compliquées en individuel. On entre dans l'histoire du biathlon français avec cette médaille d’argent. C’est un relais qui est bon malgré les conditions. Je suis très heureux pour le staff et pour l’équipe."



"Ça fait quatre olympiades qu'on alignait des grosses équipes sans faire de médaille, rappelle aussi Stéphane Bouthiaux, patron du biathlon français. Là, c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On n'a pas le droit à l'erreur sur le relais, ils ont été super solides. On a pensé au plus beau des métaux pendant un moment, mais on se satisfait de celui-ci, je vous l’assure."