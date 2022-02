JO 2022: Ledeux passe à côté, les cris terribles de Cerutti... ce qu'il ne fallait pas rater cette nuit

La nuit de lundi à mardi aux Jeux olympiques de Pékin a été marquée par la désillusion de Tess Ledeux en finale du ski slopestyle. Sur la descente, la Française Camille Cerutti a très lourdement chuté et ses hurlements de douleurs ont glacé le sang de tout le monde.

Pas de deuxième médaille pour Tess Ledeux

Les qualifications n’avaient pas été très encourageantes, mais l’espoir de voir la grande championne qu’elle est se sublimer en finale était toujours présent. Malheureusement, Tess Ledeux n’est pas parvenue à décrocher une deuxième médaille olympique, après celle glanée sur le big air en début de quinzaine, sur l’épreuve du ski slopestyle. Malgré un bon premier run, à l’issue duquel elle a pris la deuxième place provisoire, elle est ensuite partie à la faute sur les deux runs suivants et n’a pas réussi à améliorer son score. A l’arrivée, elle n’a cessé de reculer au classement et termine finalement septième.

Comme à l’issue des qualifications, la Plagnarde, victorieuse du slopestyle aux derniers X Games, a confié être éreintée. “Je ne me sentais pas à mon meilleur niveau ces derniers jours, je dormais mal. Ce n'est pas la fin que je voulais, a-t-elle confié à RMC. Mon esprit et mon corps sont un peu fatigués. Mais je suis fière de mes JO. Fière de ce que j'ai accompli.”

La médaille d’or est revenue à Mathilde Gremaud, titrée pour la première fois aux JO. La Suissesse devance la star chinoise Eileen Gu, qui nous avait offert un duel de haut-vol avec Tess Ledeux sur le big air, et l’Estonienne Kelly Sildaru.

Ski slopestyle (finale)

1. Gremaud (SUI, 86.56)

2. Gu (CHI, 86.23)

3. Sildaru (EST, 82.06)

...

7. Ledeux (72.91)

Les cris glaçants de Cerutti sur la descente, Goggia proche du miracle

Ses cris ne semblaient jamais s’arrêter. La Française Camille Cerutti a très lourdement chuté sur la descente et, alors même qu’elle continuait de glisser sur plusieurs dizaines de mètres vers les filets de sécurité, ses hurlements de douleur ont glacé tout le monde. La Marseillaise de 22 ans, partie avec le dossard N°27, a raté sa réception sur un saut et vu son genou subir un très fort impact. Alors que la course était momentanément interrompue, la skieuse a été prise en charge avant d’être évacuée sur civière.

En début de matinée, l'équipe de France olympique a donné des nouvelles de la skieuse: "Camille Cerutti souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et d’une lésion au ménisque interne du genou droit. Elle sera rapatriée au plus vite en France."

Sur la piste, c’est Laura Gauché, 10e, qui a terminé meilleure Française de cette descente. Elle devance Romane Miradoli, 13e et en larmes à l’issue de sa course devant les caméras de France Télévisions. “Il y a énormément de déception aujourd'hui. C’est dur à digérer”, a assuré la Française la mieux placée au classement de la Coupe du monde de la spécialité au micro de RMC, alors qu’il lui reste le combiné, jeudi matin, pour tenter d’aller chercher quelque chose sur ces Jeux.

La descente a été remportée par la Suissesse Corinne Sutter, championne du monde en titre. Sofia Goggia, de son côté, prend la médaille d’argent et était toute proche d’un petit miracle. L'Italienne, victime d’une entorse du genou gauche le 23 janvier, a gagné son pari en réussissant un retour express.

Le classement de la descente femmes

1.Suter (SUI)

2. Goggia (ITA, à 0”16)

3. Delago (ITA, à 0”57)

...

10. Gauché (à 1”60)

13. Miradoli (à 2”06)