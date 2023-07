JO de Paris 2024: les annonces d'Emmanuel Macron à un an des Jeux olympiques

C’est un milieu d’été important, pas capital, mais important et symbolique à un an des Jeux olympiques et paralympiques en France. Sous la chaleur parisienne, au palais de l’Elysée, Emmanuel Macron organisait ce mercredi un conseil olympique et paralympique avec l’ensemble des parties prenantes. L’occasion pour le Chef de l’Etat de faire un point complet sur l’organisation de l’événement à quelques jours du J-365. Et d’annoncer des nouveautés.

Tout est sous contrôle à un an des Jeux olympiques de Paris 2024. Si l’on souhaite résumer la teneur des propos du président de la République ce mercredi après-midi à l’Elysée cela pourrait prendre cette forme.

Après les images des émeutes en France, partagées sur toutes les télévisions du monde, Emmanuel Macron a globalement rassuré sur des effets possibles à un an des Jeux olympiques. Aux côtés de la Première ministre, Elisabeth Borne, et de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, le chef de l’Etat a rappelé que le budget et le calendrier de ces JO seront tenus.

Le volet sécurité évoqué

Evidemment, la question sécurité est rapidement arrivée au centre de ce conseil olympique et paralympique. Le président de la République tient régulièrement des réunions précises avec Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, sur ce volet sécurité. Naturellement, Emmanuel Macron a donc questionné ses ministres sur l’évolution de ce sujet. De son côté, Paris 2024 a rappelé que le travail se poursuit avec l’ensemble des parties prenantes dans ce domaine. Tony Estanguet a indiqué les lots déjà attribués dans le secteur de la sécurité privée. Ils permettent de couvrir 25% des besoins après cette première vague d’attribution. Les autres arrivent dans les prochaines semaines.

Le président de la République attache une attention particulière à ce que les touristes présents dans la capitale pendant ces JO puissent se sentir en sécurité. Au cours de cette réunion, le patron de Paris 2024 a pu rappeler, comme mardi lors de sa conférence de presse, la bonne forme de la billetterie de ces Jeux, avec 6,8 millions de billets vendus sur les deux premières phases de vente. Tout en indiquant qu’au niveau budgétaire, l’objectif de 92% de partenariats prévus pour la fin de l’année sera normalement atteint. Avec l’attente toujours forte de la signature d’un probable contrat de partenariat avec LVMH.

La France doit vibrer Paris 2024

Avec cet événement planétaire en France, le président de la République souhaite des Jeux "fédérateurs et utiles" pour les Français. Pour mener une dynamique autour de ces JO, et avec le Sport en "grande cause nationale" de 2024, Emmanuel Macron souhaite le lancement d’un nouveau programme de soutien aux équipements sportifs. Ce programme doit "poursuivre et renforcer" l’ambition du plan 5000 terrains initiés en 2021 et qui a "remporté un vif succès".

Les modalités et les financements seront présentés à la rentrée. Le sport devient central. Le chef de l’Etat souhaite que l’activité physique adaptée bénéficie d’une prise en charge de droit commun par les organismes d’assurance maladie obligatoire ou complémentaires santé pour certains parcours de soins.

Des primes en hausse pour les médaillés

Lors de ce conseil olympique, Emmanuel Macron a demandé à Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sport, de lui présenter des nouvelles actions afin que la France se mobilise derrière les Jeux. De cette demande, découle plusieurs annonces. Un programme afin d'organiser des animations et des séjours sportifs à l’été 2024, sur l'ensemble du territoire. Avec l'aide de certaines fédérations, un focus particulier aura lieu dans les quartiers prioritaires.

Plus symbolique, le lancement d’une pièce commémorative de 2€ en juin 2024 sur les Jeux olympiques et paralympiques (24 millions de pièce seront mises en circulation, ndlr). La jeunesse doit engager cette dynamique autour des Jeux. Les élèves du premier degré vont recevoir au 1er semestre 2024 un kit pédagogique sur l’olympisme et le sport comportant un exemplaire de cette pièce. Enfin, un programme de labélisation d’évènements encourageant la pratique sportive dans les territoires, et un fonds de dotation qui viendra appuyer financièrement ces événements labélisés doivent permettre de créer un élan en France autour de la grande cause nationale 2024.

Dernière annonce, importante pour les athlètes engagés lors de ces Jeux olympiques et paralympiques 2024, le rehaussement des primes olympiques et paralympiques pour les médaillés ainsi que leur staff, les montants seront annoncés dans les prochaines semaines. Les primes allouées en 2021 lors des Jeux à Tokyo pour une médaille était le même entre athlètes olympiques et paralympiques avec 65 000 euros pour l’or, 25 000 pour l’argent et 15 000 pour le bronze.

Comment assurer l’accueil des touristes?

Outre l’aspect sécurité, capital pour chaque question autour de ces Jeux olympiques, le président de la République souhaite mettre en place une charte d’engagement sur les meublés touristiques qui "visera notamment à faciliter l’information et la transparence des prix avec la création d’un Observatoire des prix et faciliter les contrôles en créant une API automatisant le contrôle du nombre maximum de nuitées de location par an". Tout en appelant à un renfort des contrôles de la DGCCRF, le chef de l’Etat a également confié au gouvernement le soin d’encourager "l’émergence de villages gastronomiques à proximité des sites hôtes ou espaces de célébration pour valoriser la diversité et la qualité de l’agriculture et de la gastronomie française".

L’accueil des touristes dans les gares et aéroports sera essentiel pendant les Jeux. Le chef de l’Etat a demandé à ce que soit adopté avec l’ensemble des opérateurs de transports et ministères concernés "une feuille de route « parcours voyageur » avec des engagements précis sur la fluidité des parcours, notamment aux aéroports ou sur l’information voyageur."

Enfin, Emmanuel Macron a évoqué l’accueil des personnes à mobilité réduite et en situation de handicap lors des Jeux olympiques à Paris. Le président entend "prioriser" au 1er semestre 2024 les crédits du fonds de mise en accessibilité, doté de 1,5 milliard d’euros, vers les territoires d’accueil des touristes et spectateurs des JOP. Il "souhaite" par exemple une accessibilité intégrale des sites olympiques et des cérémonies.