JO 2024: Quelle semaine olympique pour Léon Marchand?

Le programme olympique du prodige français de la natation Leon MArchand, 20 ans, reste encore à définir avec son entraîneur, Bob Bowman.

C’est ce qu’on appelle des problèmes de riche… Des problèmes que la natation française a rarement eu l’occasion de connaitre. Quel sera le programme de Léon Marchand aux Jeux olympiques de Paris? Sa polyvalence à très haut niveau se heurte au calendrier des épreuves. S’il est évidemment acquis qu’il disputera les 200m 4nages et 400m 4nages, distances sur lesquelles il a décroché ses deux titres mondiaux l’été dernier à Budapest, le Toulousain va devoir faire un choix entre le 200m papillon où il a décroché l’argent à Budapest et le 200m brasse… Ou pas ! "J'espère pouvoir faire le 200m brasse aussi en plus", avoue dans son interview à RMC Sport Léon Marchand. L’idée de participer à quatre épreuves individuelles semble faire son chemin chez le Toulousain et son mentor Bob Bowman. Mais va donc se heurter à des soucis d’incompatibilité de calendrier. Explications.

Aux championnats du monde, la compétition se déroule sur une semaine, soit sept jours. Et la programmation empêche le double champion du monde des 200 et 400m 4n et médaillé d’argent sur le 200m papillon de pouvoir disputer le 200m brasse. La demi-finale étant disputée juste avant la finale du 200m 4n. Une incompatibilité qui frustre Bob Bowman son entraîneur qui a plusieurs reprises nous a expliqué qu’il voudrait voir son élève s’aligner sur une distance où on lui promet un avenir radieux. Et son record universitaire américain sur le 200 yards brasse il y a deux semaines laisse présager de belles choses. Mais la donne sera différente à Paris. La compétition Olympique de natation va s’étaler sur neuf jours. Et tout devient possible… Ou presque. Si la programmation des séries et demi-finales des 200m papillon et brasse le même jour (mardi 30 juillet) ne semblent pas un obstacle insurmontable, en cas de qualification pour les finales (et c’est évidemment l’idée…) les choses se compliquent. La finale du 200m brasse est programmée juste avant celle du 200m papillon. Soit quinze minutes environ entre le deux.

"C’est un choix que vous pouvez regretter par la suite"

"Le problème réside dans le fait que les deux courses soient aussi proches, analyse Jacco Verhaeren le patron néerlandais de l’équipe de France de natation et ancien entraîneur de Pieter Van den Hoogenband. Quand il n’y a que 10 ou 15 minutes entre deux épreuves, c’est un choix que vous pouvez regretter par la suite. Je ne dis pas qu’il ne peut pas le faire ou qu’il ne veut pas le faire. On dirait qu’il va devoir faire un choix, mais qui sait… Quand vous êtes prêt, tout est possible. C’est quelque chose que l’on doit trouver cette année, quel serait son programme idéal. Il faudra aussi prendre en compte et voir quel niveau il aura sur le plan international sur le 200m brasse et le 200m papillon."

Son entraîneur à Toulouse Nicolas Castel se souvient d’une situation similaire chez les juniors. "C’est quelque chose qu’il avait déjà réalisé aux championnats d’Europe junior avec une demi-finale 200m 4n et une finale du 200m brasse dans la foulée le même jour. C’est quelque chose qui lui donne beaucoup d’adrénaline aussi. Ce n’est pas quelque chose qu’il craint, mais au contraire ça le stimule, qui va le booster. S’il prend la décision d’y aller c’est que déjà il s’en sent capable. Et je pense qu’il va tout faire pour le préparer ce moment-là." Nicolas Castel encadrera Léon Marchand sur la préparation pour entre les championnats de France (juin) et les championnats du monde de Fukuoka (23 au 30 juillet) car Bob Bowman sera dans l’encadrement de l’équipe américaine.

"Gagner, c'est aussi prendre des risques"

"Léon c’est quelqu’un qui aime le challenge, décrit le coach des dauphins du TOEC. Et ça c’est le genre de chose qui va le challenger. Donc si avec son entraîneur Bob Bowman ils sont en accord, je crois qu’il aura fait sauter le verrou qui pourrait mettre un frein." Un challenge, mais aussi un risque à vouloir jouer sur les deux tableaux (200m brasse et 200m papillon) d’hypothéquer ses chances sur les deux courses au lieu d’en privilégier une. "On pourrait le prendre comme un risque, poursuit Nicolas Castel. Mais gagner c’est aussi prendre des risques. Quoi qu’il en soit, à partir du moment où c’est sa décision, ça restera du plaisir et ça restera un risque que lui aura pris, et une fierté quoi qu’il en soit. " Une décision qu’il a encore du temps pour murir. Les sélections Olympiques françaises auront lieu en juin 2024.

Le programme potentiel individuel de Léon Marchand aux Jeux olympiques: (un ou plusieurs relais pourraient se rajouter également).

Dimanche 28 juillet Séries du 400m 4n Finale du 400m 4n Mardi 30 juillet Séries 200m papillon Séries 200m brasse Demi-finales 200m papillon Demi-finales 200m brasse Mercredi 30 juillet Finale 200m brasse Finale 200m papillon Jeudi 1er aout Séries 200m 4n Demi-finales 200m 4n Vendredi 2 aout Finale 200m 4n