JO de Paris 2024: comment les Bleus du rugby à VII se préparent grâce à la danse

L’été prochain, l’équipe de France de rugby à VII partira à la conquête d’une médaille, lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Après une saison réussie, terminée à la quatrième place mondiale, les joueurs se préparent en adoptant des méthodes assez originales.

Sous le soleil de Marcoussis, pas de plaquage mais des pas de danse pendant cet entraînement de fin de saison. La dizaine de joueurs du groupe professionnel de l’équipe de France de rugby à VII s’essaie à des chorégraphies, ballon en main.

Pour les encadrer, Laure Bontaz, danseuse et chorégraphe donne de la voix: "Au début, certains joueurs étaient résistance, ce n’est pas évident pour des rugbymen. Mon travail consiste à les décomplexer, on bosse sur la coordination, la synchronisation. Aujourd’hui, ils dansent tous, et plutôt bien !"

Daret: "Créer des bulles d’énergie"

Paulin Riva, Stephen Parez, Jonathan Laugel, tous les joueurs enchainent les mouvements, en musique, sous les yeux de Jérôme Daret, leur entraîneur depuis 2017. Le technicien tient à enrichir ses entraînements avec des éléments culturels. C’est lui qui a eu l’idée d’intégrer la danse aux séances depuis deux ans, au moins une fois par mois.

"Je veux que les joueurs soient bien dans leur esprit, bien dans leurs corps, explique l’entraîneur des Bleus. On avait besoin de réfléchir à créer des bulles d’énergie. Je sais que cela apporte beaucoup de choses dans la gestion de l’espace, des corps à corps, les changements de rythme."

Maitriser le tempo

Autant de qualités nécessaires sur les terrains de rugby à VII. Les Bleus sortent d’une très belle saison, terminée à la quatrième place mondiale, mais sans avoir remporté le moindre tournoi. Ces sessions de danse s’inscrivent dans un projet de contrôle du tempo, du rythme des matchs.

Paulin Riva, capitaine de cette équipe de France, est convaincu de leur utilité: "Il y a un mot qui résonne quand on parle de danse, c’est la maîtrise. Et sur le terrain, c’est ce qu’on se doit de faire: maîtriser le tempo, les appuis. Ce qui casse les défenses à l’heure actuelle, ce sont les changements de rythme, et avoir un bon jeu de jambes, c’est ce qui peut faire la différence."

Un groupe plus uni que jamais

En plus de tous ces bénéfices physiques, ces leçons de danse ont permis de créer un véritable esprit de groupe. Les joueurs rigolent, se chambrent, et ont davantage confiance en eux, pour le plus grand plaisir de leur entraîneur.

"J’amène les joueurs dans une zone d’inconfort, loin de leur zone prioritaire qu'est le rugby. C’est là que l'on voit émerger toutes les compétences, les joueurs qui sont capables d’amener les autre, enchaîne Jérôme Daret. A partir du moment où on a confiance en soi, on va chercher la créativité, l'imagination. Tout cela fait partie d'un travail de fond très important, qui nous permet de maîtriser de mieux en mieux nos matchs."

Car l’objectif premier n’est certainement pas d’en faire des danseurs confirmés, mais bien des joueurs de rugby plus complets, capables de contrôler ces matchs très courts de deux fois sept minutes, qu’ils enchaînent sur deux ou trois jours de compétition.

Au Stade de France, l’été prochain, lors des Jeux olympiques de Paris, les Français auront besoin de toutes les armes nécessaires pour battre les Néo-Zélandais, les Argentins et les Fidjiens notamment, les trois meilleures nations mondiales. Une chose est sûre, s’ils récitent leurs lancements de jeu avec autant de précision que des chorégraphies, ils auront une belle carte à jouer.