Rugby à VII aux JO 2024: Bernard Laporte espère "une solution" pour Antoine Dupont

Pour Bernard Laporte, ce sera une "bonne chose" pour le rugby français si Antoine Dupont prend part aux JO de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à VII. Mais l'ancien président alerte sur la nécessité pour le capitaine des Bleus de se préparer sérieusement.

Antoine Dupont fera-t-il partie de l'équipe de France de rugby à VII aux Jeux olympiques 2024? La question n'est pas encore tranchée, même si Florian Grill, le nouveau président de la Fédération française de rugby, a déclaré être "totalement" favorable à cette possibilité. En attendant, son prédécesseur Bernard Laporte prend lui aussi la parole pour exprimer son enthousiasme de voir le capitaine des Bleus se porter volontaire pour prendre part à la quinzaine olympique.

"C'est une reconnaissance pour la France que le meilleur joueur veuille jouer les JO en France. Quand je vois que Mbappé et Griezmann veulent le faire, je trouve que c'est une très bonne chose", a déclaré Bernard Laporte, dans des propos recueillis par RMC Sport.

"Une bonne chose, à condition qu'il s'y prépare"

"Après, la complexité c'est que ce n'est pas le même sport", alerte aussi Bernard Laporte, soulignant la nécessité pour Antoine Dupont d'adapter son calendrier pour envisager disputer les JO. "Il va falloir qu'il se prépare physiquement, car c'est complètement différent. Ça va demander du temps. Après une Coupe du monde qui va se terminer au plus tard fin octobre, s'il ne passe pas les six mois suivants à se préparer, ça me semblera compliqué. Et cela voudra dire qu'il fera une année à vide pour le Stade Toulousain qui le paie", observe-t-il.

"C'est un symbole, c'est une bonne chose pour notre équipe de France de rugby, à condition qu'il y s'y prépare, insiste Bernard Laporte. Pour l'avoir vu de près, beaucoup se sont cassés les dents. Ce n'est pas le même sport, la même philosophie. C'est différent, le rythme n'est pas le même. Mais Antoine Dupont a tout pour être un très grand joueur de rugby à sept, c'est une certitude".

Dans le cadre de la réflexion sur cette possible participation d'Antoine Dupont, Bernard Laporte dit avoir "évoqué le sujet" avec Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain: "On était tombé sur un point d'accord avec Didier Lacroix, qui est un président jeune, qui comprend très bien la volonté d'Antoine Dupont. J'espère que ça ira vers cela et que la fédération trouvera la solution pour qu'il joue".