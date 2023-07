JO de Paris 2024: la réponse sèche d'Anne Hidalgo aux élus marseillais sur le naming au stade Vélodrome

Après l'inquiétude de certains élus marseillais concernant le naming "Paris 2024" affiché sur le stade Vélodrome, Anne Hidalgo a sèchement répondu, en affirmant qu'elle aurait été prête à le faire sur le Parc des Princes si Marseille avait accueilli les Jeux olympiques.

Anne Hidalgo contre-attaque. Face à l'inquiétude de certains élus marseillais, qui ne souhaitaient pas voir le stade Vélodrome orné de l'inscription "Paris 2024" lors des Jeux olympiques, la maire de Paris leur a répondu avec beaucoup de fermeté. "Si Paris n’avait pas été la ville hôte des Jeux, si au lieu de se retrouver autour de Paris 2024 et je dis bien Paris 2024 qui porte les Jeux olympiques et paralympiques, si ça avait été Marseille 2024 et bien j’aurais adoré écrire 'Marseille 2024' au cœur du Parc des Princes", a déclaré l'édile en marge d'une conférence de presse organisée ce lundi.

Une réponse sèche aux déclarations de Samia Ghali, l'adjointe au maire de la cité phocéenne, qui avait lancé le sujet concernant le naming. "Il n’était pas question de mettre Paris 2024 sur un stade Vélodrome qui est l'héritage des Marseillais, et ça on n’y touche pas, c’est comme une pierre précieuse, on n’a pas besoin de la polir. Le stade Vélodrome brille déjà tout seul, pas besoin de lui rajouter des choses en plus", avait-elle déclaré à l'occasion du test-event de voile organisé à Marseille le 12 juillet dernier.

L'organisation a mis fin au débat

Au sujet de cette polémique, l’organisation des Jeux avait déjà tenu à rassurer les élus marseillais. "Il sera tout à fait possible de ne pas mettre ‘Paris 2024’ sur la casquette extérieure du Vélodrome tout en mettant le stade aux couleurs du look des Jeux", avait indiqué Paris 2024.

Triple champion olympique de canoë et président de Paris 2024, Tony Estanguet avait rappelé l'importance de vivre pleinement un événement comme peuvent l'être les JO. Même si c'est lié à la ville de Paris et que la rivalité entre le PSG et l'OM reste toujours aussi présente en Ligue 1. "Les Jeux, c’est une fois tous les cent ans dans notre pays. Donc il y a des spectateurs qui viennent du monde entier pour participer à cet événement."