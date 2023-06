JO de Paris 2024: "On est toujours meilleur quand on est préparé au pire", Estanguet se veut rassurant sur la sécurité

Invité de BFMTV ce vendredi, Tony Estanguet s'est exprimé sur le dispositif de sécurité qui sera mis en place lors des JO de Paris 2024, notamment lors de l'arrivée de la flamme olympique à Paris.

Dans un peu plus d'un an, Paris sera le centre de toutes les attentions, lorsque les JO débuteront le 26 juillet 2024. Avant le coup d'envoi officiel, la flamme olympique va parcourir l'Hexagone dès le 8 mai depuis Marseille. À partir de cet instant, les autorités auront la responsabilité de la sécurisation de cet emblème des Jeux olympiques, comme l'expliquait RMC Sport le 3 mai dernier.

Pour arriver à ces 80 jours de célébrations sans fausse note, plusieurs objets sont essentiels au bon déroulement des 12.000 kilomètres de relais. D’Olympie à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, la torche va accompagner ce défilé. La flamme arrivera dans la capitale le 26 juillet, où un dispositif de sécurité sera mis en place.

>> Suivez l'actualité des JO en direct

"On doit faire face à une capacité d'adaptation jusqu'au dernier moment"

Alors que 500.000 personnes seront attendues sur les six kilomètres de parcours depuis le Pont d'Austerlitz jusqu'au Pont du Trocadéro, 45.000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur 12 kilomètres, tout comme 400 nouvelles caméras. Le budget de la sécurité s'élève à 295 millions d'euros.

Invité de BFMTV ce vendredi, Tony Estanguet assure que la sécurité sera suffisante pour s'assurer au bon déroulement de la cérémonie d'ouverture, qui sera ponctuée par l'embrasement de la vasque olympique. "On a travaillé sur une cartographie de l'ensemble des risques qui peuvent arriver à Paris 2024, rappelle le patron du Cojo. On est toujours meilleur quand on est préparé au pire. On a de la chance d'avoir des experts de l'évènementiel. Quand on a l'habitude d'organiser de évènements, on doit faire face à une capacité d'adaptation jusqu'au dernier moment."