Triathlon: le Français Léo Bergère devient champion du monde

À 26 ans, Léo Bergère est allé chercher son premier titre de champion du monde de triathlon à l'issue de la finale du circuit WTCS à Abu Dhabi, ce samedi.

Après Olivier Marceau (2000) et Vincent Luis (2019 et 2020), Léo Bergère est devenu le troisième champion du monde français de triathlon ce samedi. L'Isérois de 26 ans a remporté la finale du circuit WTCS à Abu Dhabi. Intouchable sur la course à pied, il est allé s'adjuger le titre suprême, quelques mois seulement après avoir remporté une couronne continentale à Munich, en août, devant ses compatriotes Pierre Le Corre et Dorian Coninx.

Léo Bergère sur le toit du monde pour boucler une année 2022 canon

Double champion du monde en relais mixte en 2019 et 2020, Léo Bergère tient enfin son titre en individuel. Il était déjà passé très proche en 2020, mais avait échoué à la troisième place derrière Vincent Luis et le Portugais Vasco Vilaça.

Le récent champion d'Europe avait décidé de mettre toutes les chances de son côté à Abu Dhabi en rejoignant l'émirat deux semaines auparavant afin de s'acclimater aux températures élevées. Il en a profité, donc, pour faire coup double, en remportant sa première victoire dans une étape du circuit WTCS et la couronne mondiale.

Pour cela, il fallait que le numéro un, le Néo-Zélandais Hayden Wilde, finisse au-delà du top 5, et que le numéro deux, le Britannique Alex Yee, soit repoussé hors du podium. Le scénario s'est réalisé à chaque fois à une place près, jusqu'aux derniers mètres grâce au Belge Jelle Geens qui a soufflé au sprint la troisième place à Alex Yee. "Léo et la Fédération française m'en doivent une", a-t-il souri.

"C'est extraordinaire que tout se mette en place sur la course la plus importante de l'année"

Il s'agit de la saison de la révélation pour Léo Bergère, qui a signé quatre podiums, dont une deuxième place à Leeds au printemps. Avant son titre européen cet été, le triathlète français disait avoir eu un "déclic" et avoir dépassé un "petit blocage" notamment grâce à son travail avec une préparatrice mentale.

"J'étais tellement focus sur mon effort, j'étais juste sûr de gagner la course mais je ne pensais pas au classement général, expliquait Bergère après la course. Ce n'est qu'après que j'ai réalisé que tout s'était bien goupillé. C'est extraordinaire que tout se mette en place sur la course la plus importante de l'année."

"On en avait parlé avant la course, on savait que si on sortait à trois ou quatre, on pouvait avoir du poids sur la course. Cela s'est bien réalisé. Je tiens à remercier Vincent (Luis) et Pierre (Le Corre) qui étaient dans l'échappée avec moi parce qu'ils ont fait un gros boulot aussi."