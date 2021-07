JO: qui sont les candidats pour être porte-drapeaux de la France à Tokyo?

C’est ce lundi soir que seront dévoilés les noms des deux athlètes désignés porte-drapeaux pour la délégation française aux JO de Tokyo (23 juillet-8 août). La judokate Clarisse Agbegnenou et l'ancien recordman de saut à la perche Renaud Lavillenie font figure de favoris.

Qui succédera à Teddy Riner ? Il y a cinq ans, aux Jeux olympiques de Rio, le judoka avait été le porte-drapeau de la France au Brésil. Une chose est déjà certaine, le 23 juillet lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo, il n’y aura pas un mais deux porte-drapeaux. Un homme et une femme. La France s'est en effet convertie à la possibilité d'un binôme homme-femme, ouverte par le Comité international olympique (CIO).

Qui seront les heureux élus ? Réponse ce lundi soir dans le Journal de 20h de France 2. En attendant, les candidates et candidats sont nombreux. Onze précisément. Ils étaient 12 mais le cavalier Astier Nicolas s'est retiré de la course après la blessure de son cheval qui le prive des JO.

Agbegnenou et Lavillenie favoris

Côté hommes, le nageur Florent Manaudou et le perchiste Renaud Lavillenie font figure de candidats légitimes pour emmener la délégation de 378 sportifs qui sera du voyage au Japon pour les JO. Les outsiders sont le gymnaste Samir Ait-Saïd et Maxime Beaumont, spécialiste du canoë. "Il ne faut pas se cacher d’avoir l’ambition et la volonté de représenter son pays et d’être le porte-drapeau, confiait Lavillenie en avril dans le Super Moscato Show sur RMC. Mais dire votez pour moi, je suis meilleur que les autres… Si on est tous désignés, c’est qu’on est tous aussi bons. Après, c’est en fonction des valeurs qu’on va pouvoir représenter et ce à quoi on va pouvoir s’attacher. D’autres vont plus s’attacher au palmarès, d’autres davantage à l’histoire qu’ils peuvent avoir avec les Jeux olympiques."

Côté femmes, la judokate Clarisse Agbegnenou, qui brigue un titre olympique à Tokyo, dispute la vedette à une star discrète de l'athlétisme, et mère de deux enfants, Mélina Robert-Michon (vice-championne olympique du disque à Rio) qui participera à ses sixièmes Jeux. Sont aussi candidates la surfeuse Johanne Defay, la basketteuse Sandrine Gruda, la boxeuse Maïva Hamadouche, la joueuse de tennis Kristina Mladenovic, ainsi que la véliplanchiste Charline Picon. Ces onze candidats seront départagés par des "ambassadeurs" de chaque fédération via un système de points.