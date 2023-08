La billetterie pour les Jeux paralympiques Paris 2024 sera ouverte le 9 octobre, on a des infos sur les prix

Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique, annonce que la billeterie pour assister aux Jeux paralympiques de Paris 2024 sera lancée le 9 octobre prochain. Elle promet que la moitié des billets seront vendus à 25€ ou moins.

Après la billetterie controversée des Jeux olympiques de Paris 2024, la vente de places pour les prochains Jeux paralympiques prend forme. Ce vendredi soir, la présidente du comité paralympique Marie-Amélie Le Fur annonce que les billets seront vendus à partir du 9 octobre prochain, soit au lendemain de la deuxième journée paralympique.

2,8 millions de billets disponibles, un prix de départ de 15€

Les places seront vendues à partir de 15€ et la moitié des billets coûteront 25€ ou moins, assure sur le plateau d'Aux Jeux Citoyens sur France 3 l'ancienne athlète, nonuple médaillée au Jeux paralympiques sur 100m, 200m, 400m et la longueur entre 2008 et 2021.

"On souhaite faire de ces Jeux paralympiques une fête populaire et faire en sorte que les Français viennent en nombre, en famille, pour vibrer, ressentir les émotions du sport paralympique", ajoute Le Fur, qui promet donc "des tarifs très accessibles". 2,8 millions de places seront disponibles, affirme l'organisation sur son site.

4.400 athlètes répartis en 549 épreuves

L'événement se tiendra du 28 août au 8 septembre 2024 et comportera 22 sports et 23 disciplines, pour un total de 549 épreuves. 4.400 athlètes venus de 184 comités nationaux seront conviés à ces 17es Jeux paralympiques, organisés sur 19 sites. Lors de la dernière édition, en 2021, la France avait pris la 14e place du tableau des médailles avec 55 breloques (11 en or, 15 en argent, 29 en bronze).