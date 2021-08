Malgré le coup de gueule de Da Costa, Paris 2024 confirme l'absence du karaté

Le comité d'organisation des JO 2024 à Paris reste ferme sur l'absence du karaté au programme des épreuves. Steven Da Costa, médaillé d'or à Tokyo, avait demandé aux responsables de revoir leur position.

Le coup de gueule de Steven Da Costa aura été entendu... mais surtout vain. Le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a confirmé au karatéka français, champion à Tokyo, que sa discipline ne serait pas inscrite au programme des épreuves. La décision était déjà connue et définitive, alors même que ce sport faisait sa première apparition aux JO 2021. Mais l'organisme dirigé par l'ancien champion olympique de canoë Tony Estanguet a tenu à s'expliquer dans un communiqué dévoilé jeudi.

"Limiter la dimension des Jeux" est le principal argument avancé pour justifier l'absence du karaté: "Les athlètes des nouveaux sports sont désormais intégrés au quota global des athlètes, au nombre de 10.500, et non plus dans un quota additionnel comme c’était le cas à Tokyo 2020. En conséquence, le nombre de sports additionnels pour les Jeux de Paris 2024 est de quatre et non de cinq comme à Tokyo, et le nombre d’athlètes pour ces sports est plus de deux fois moins important, passant de 474 (dont 80 pour le karaté) à 232".

Pour choisir entre les différents sports additionnels candidats, des réunions ont été organisées avec les fédérations concernées. Ce qui a conduit les organisateurs à retenir le breakdance, l'escalade, le skateboard et le surf en février 2019. "Ces quatre sports additionnels comptent 12 épreuves ce qui représente moins de 4% du programme global", constate le comité parisien, qui dit comprendre la "déception de la fédération de karaté".

"Je veux défendre mon titre olympique à Paris"

Sur les réseaux sociaux, Steven Da Costa avait exprimé sa frustration de ne pas pouvoir aller chercher une deuxième médaille d'or dans la capitale: "J’étais sur un petit nuage. Le réveil fait mal. En 2024, avec votre soutien, je veux défendre mon titre olympique à Paris".

Le porte-drapeau tricolore de la cérémonie de clôture à Tokyo avait reçu le soutien de Roxana Maracineanu, la ministre déléguée aux Sports: "Je soutiens la démarche de Steven Da Costa. Ça vaut le coup d’écrire au moins au CIO". La porte semble toutefois définitivement fermée.