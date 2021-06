NBA: LeBron James va faire l’impasse sur les JO

LeBron James, star du basket américain et des Los Angeles Lakers, a annoncé qu’il ne disputerait pas les Jeux olympiques cet été afin de se reposer.

L’élimination des Los Angeles Lakers dès le premier tour des play-offs de NBA n’a pas fait perdre le sens de l’humour à LeBron James. C’est par une petite blague que la star de la franchise américaine et du basket américain a annoncé son absence lors des Jeux olympiques avec la Team USA, cet été à Tokyo (24 juillet-9 août).

"Je pense que je vais jouer avec la Toon Squad cet été plutôt que les Jeux olympiques", a annoncé le double champion olympique (2008, 2012, en bronze en 2004). Une référence au film d’animation Space Jam 2 dont il est le héros et qui sortira le 16 juillet aux Etats-Unis.

"Je pense que je vais me concentrer là-dessus: essayer de battre les Monstars ou la Goon Squad, comme on les appelle maintenant", a-t-il ajouté dans un sourire en référence aux équipes du film, dont il assurera la promotion dans les prochaines semaines. Il a repris plus sérieusement pour expliquer les raisons de son choix. "Une intersaison complète va me faire du bien", a-t-il ajouté.

Les Bleus privés de LeBron

Il avait snobé les Jeux olympiques de Rio en 2016, comme de nombreuses autres stars (Stephen Curry, Chris Paul et Russell Westbrook). Cela n’avait pas empêché les Américains de décrocher le titre olympique. A Tokyo, les Etats-Unis seront placés dans le groupe de l’équipe de France. La star se concentrera sur la prochaine saison après la première élimination de sa carrière dès le premier tour des play-offs à l’issue d’une saison exténuante.

Titrés face à Miami en octobre 2020 dans la bulle sanitaire d’Orlando, les Lakers avaient repris dès le mois de décembre. "Je me souviens toujours de ce moment où l’on est entré dans la bulle jusqu’à maintenant, et c’était épuisant: mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement épuisant."