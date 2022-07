Paris 2024: Florent Manaudou rêve d'être porte-drapeau

A deux ans des Jeux olympiques de Paris 2024, Florent Manaudou s'est d'ores et déjà déclaré candidat pour le rôle de porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture.

Avec quatre médailles olympiques en carrière, Florent Manaudou est l'une des têtes d'affiche du sport français. Depuis Londres en 2012, où il avait décroché l'or, il est toujours monté sur le podium du 50 mètres nage libre, avec l'argent décroché aussi bien à Rio qu'à Tokyo. De quoi en faire un candidat crédible au rôle de porte-drapeau?

Florent Manaudou ne cache pas son ambition en vue des JO de Paris 2024. "J'aimerais bien être porte-drapeau. J'ai déjà été candidat en 2021, a confirmé le nageur dans un entretien à RTL ce mardi, lui qui avait indiqué cette volonté à RMC Sport dès 2020. Après, je ne sais pas comment seront les sélections des porte-drapeaux (...) mais je rêverais de porter le drapeau haut et fort".

Manaudou veut "finir en apothéose" à Paris

Lors des Jeux olympiques de Tokyo, décalés en 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, Clarisse Agbegnenou et Samir Aït Saïd avaient été désignés comme les porte-drapeaux français. Lors de la cérémonie de clôture, c'était le champion olympique de karaté, Steven Da Costa, qui avait été choisi.

A 31 ans, Florent Manaudou, qui avait pris une pause après les JO de Rio. va devoir garder la motivation et le physique intacts d'ici 2024 pour espérer être compétitif. "Vu qu'on en parle depuis un bon paquet d'années maintenant (Paris a été désigné le 13 septembre 2017, ndlr), c'est plus proche que lointain. On est tous très excités, a commenté le frère cadet de Laure. C'est vrai que deux ans, c'est un beau compte à rebours qui commence".

"On est tous à fond dedans, on a tous envie de se qualifier dans un premier temps et de briller ensuite; J'ai fait beaucoup de Jeux olympiques et j'ai bien nagé sur les trois premiers, donc j'espère finir en apothéose sur ceux-là à Paris", a conclu Florent Manaudou, pour qui les JO à domicile sont "un rêve qui se réalise."