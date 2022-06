Judo: Agbégnénou annonce la naissance de sa fille

Porte-drapeau de la délégation tricolore et championne olympique de judo à Tokyo, Clarisse Agbégnénou a annoncé ce vendredi la naissance de sa fille, Athéna.

Au terme d’une fabuleuse année 2021 bouclée sur deux médailles d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, un titre en individuel et un autre par équipe en judo, Clarisse Agbégnénou avait annoncé vouloir prendre une pause pour devenir maman. C’est désormais chose faite puisque la judoka a annoncé ce vendredi la naissance de sa fille Athéna, du nom de la déesse grecque de la sagesse et de la stratégie militaire. Le bébé de la sportive est né ce mercredi et se porte à merveille.

"Mon compagnon et moi-même sommes heureux d’accueillir notre petite fille Athéna, a indiqué sur les réseaux sociaux celle qui a aussi ouvert la voie à la délégation tricolore lors des JO nippons. Tout s’est très bien passé et tout le monde va bien."

Direction Paris 2024 pour Agbégnénou

Clarisse Agbégnénou avait fait de la maternité son grand objectif après les JO 2021 au Japon. La double championne olympique tricolore avait estimé que le moment était venu pour elle de fonder une famille. Si la jeune femme de 29 ans avait fixé à mars 2022 la date maximale pour tomber enceinte, un tel bonheur est arrivé plus tôt. Désormais maman, Clarisse Agbégnénou va pouvoir pouponner un peu avant de reprendre le chemin des tatamis. En octobre dernier, la judoka expliquait à RMC Sport qu’elle ne précipiterait pas sa reprise.

"Je laisse le temps faire, je ne vais pas laisser ma tête et mon corps parler. Souvent, quand on essaye d’aller trop vite, on peut être freinée, je n’ai pas envie d’aller trop vite. L’objectif ultime, c’est de gagner Paris 2024, avait alors indiqué celle qui n’avait pas encore officialisé sa grossesse. Si j’arrive à être en forme avant… je ne me presserai pas. Cela serait bien de gagner un championnat du monde, un championnat d’Europe et un tournoi de Paris, ça mettrait en jambe pour Paris 2024."