Judo: battue par le Japon après une action litigieuse, la France frôle le titre mondial par équipes

L’équipe de France de judo a décroché la médaille d’argent aux Championnats du monde, après une défaite sur le fil en finale face au Japon (3-4). Margaux Pinot a frôlé la victoire dans le dernier combat.

Le duel tant attendu a livré toutes ses promesses, malgré un dénouement frustrant. La finale de l’épreuve par équipe mixte entre la France et la Japon a une nouvelle fois sacré les Nippons champions du monde (4-3), au terme d’un scénario étouffant et d’un septième combat où Margaux Pinot a cru pendant quelques secondes donner le titre aux Bleus.

Le début de journée avait été maîtrisé par la France, victorieuse sans sourcilier de la Lituanie (4-1), la Roumanie (4-0) et l’Allemagne (4-1) pour se hisser en finale. Et tout avait bien commencé, avec des succès de Gaba (-73 kg), expéditif, Pinot (-70 kg) et Haymé (+70 kg), malgré un revers de Ngayap-Hambou (-90 kg) entre temps (3-1). Mais les défaites de Terhec (+90 kg) et Cysique (-57 kg) ont totalement relancé le suspense (3-3).

"Il n'y a pas scandale", estime le coach des Bleues

Le tirage au sort a donné un nouveau duel entre Margaux Pinot à Saki Niizoe, disputé en format golden score. La Française, qui avait déjà pénalité, pense donner la victoire sur une offensive où elle est finalement sanctionnée, alors que son clan exulte déjà. La troisième pénalité, fatale, arrive quelques instants plus tard, après sept minutes de combat et avec l’aide de l’arbitrage vidéo.

"Le scénario est cruel, mais c’est la magie des équipes, c’est qu’on est champion du monde 20 secondes et qu'on est finalement deuxièmes, réagit le coach des féminines Christophe Massina, fair-play, au micro de la chaîne L’Équipe. J’ai juste aperçu la vidéo, apparemment elle touche bien la jambe donc c’est la règle, ajoute-t-il au sujet de l'action de Pinot qui aurait pu offrir le titre à la France. Je regarderai ça à froid, c’est dur de réagir à chaud. Il n’y a pas scandale."

Une revanche attendue aux J.O de Paris

Selon lui, cette finale est encourageante en vue des Jeux Olympiques l’année prochaine à Paris. "C’est prometteur, ils ont fait ce qu’il faillait, ils ont été forts sur cette finale, pointe-t-il. C’est dur pour Coralie (Haymé) de rentrer en finale face aux Japonais. C’est de bon augure pour la suite, on leur rentre dans la tête que ce ne sera pas gagné. On peut refaire le même scénario à Paris".

L’équipe de France de judo boucle ainsi ces Championnats du monde au Qatar avec un bilan de huit médailles (deux en or, quatre en argent et deux en bronze), soit une nette hausse par rapport à l’an dernier (une en or, une en argent, trois en bronze). Pendant ce temps, le Japon vient de décrocher son 6e titre mondial par équipes en 6 éditions. Mais il aura donc un concurrent de taille dans cette épreuve dans un an, à Paris, dans ce qui pourrait être une revanche de la finale des JO, alors remportée par la France au pays du soleil levant.