Mercato: Zidane ne viendra pas cet été mais Paris n’a pas jeté l’éponge

Cible des plus hauts responsables du PSG, Zinédine Zidane est toujours un objectif sur lequel certaines personnes du club travaillent. En l’état actuel des choses, il ne viendra pas cet été mais au sein du club, une équipe continue de travailler sur le dossier.

Zidane au PSG, ce n’est pas tout à fait terminé. Si selon nos informations, l'ancien entraîneur du Real Madrid ne souhaite pas rejoindre Paris cet été, au sein du club certaines personnes s’activent toujours pour tenter de recruter l’ancien meneur de l’équipe de France sur le banc de leur équipe. Selon nos informations, en coulisses, l’espoir n’a pas totalement disparu et certains l’entretiennent en travaillant toujours sur ce dossier qui anime l’environnement du club parisien depuis de longues semaines.

Riolo: "Des joueurs extrêmement importants du PSG sont persuadés que Zidane sera leur entraîneur"

"Aujourd’hui, au club, il y a des gens qui travaillent pour l’arrivée de Zidane, a ainsi confié Daniel Riolo, éditorialiste RMC Sport, dimanche dans l’After Foot. Je vais dire quelque chose de sûr et certain - à l’heure où on se parle - des joueurs extrêmement importants du PSG, de ceux qui sont restés alors qu’on ne pensait pas qu’ils allaient rester, sont persuadés que Zidane sera leur entraîneur."

"Ça ne contredit pas ce qu’on dit (le fait que Zidane ne souhaite pas signer au PSG cet été, ndlr), poursuit Riolo. Soit on ne leur a pas encore dit et auquel cas, ils vont être très déçus car, pour les stars de l’équipe, c’est Zidane, encore aujourd’hui, il y a une demi-heure, il y a dix minutes. Soit, ce n’est pas arrivé: l’échec de QSI n’a pas été acté parce que si Zidane ne vient pas, c’est un échec pour QSI, leur premier échec en matière de deal. Ils ont toujours réussi toutes leurs négociations et, c’est aussi un peu là-dessus que je fondais mon argumentation - au-delà des mes infos - parce qu’ils y arrivent toujours. S’ils n’y arrivent pas, OK, ce sera le plan B."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

La raison majeure expliquant le refus (temporaire?) de Zidane de s’asseoir sur le banc du PSG dès cet été est sa volonté de devenir sélectionneur de l’équipe de France si Didier Deschamps n’est pas prolongé après la Coupe du monde. "Le truc des Bleus, j’ai du mal à comprendre, s’interroge Riolo. C’est la case qui me manque dans le raisonnement. Que ce soit en décembre ou en juin, il pourrait faire un an au PSG. Miser sur le fait que Deschamps n’aille pas loin à la Coupe du monde? OK, très bien mais il peut y avoir plein de choses. Le Graët va partir après la Coupe du monde, il laissera sa place. Rien ne dit qu’un Michel Platini acquitté ne fera pas le forcing ou ne reviendra pas avec Zidane, parce qu’ils s’entendent bien et se respectent."