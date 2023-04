Judo: Teddy Riner veut "chercher la concurrence" aux Mondiaux et en vue des JO

Teddy Riner a exprimé sa motivation à l'heure d'aller se frotter à la concurrence aux Championnats du monde de judo à Doha (7-14 mai), où le Français visera un onzième titre.

À l'aube des Championnats du monde de judo à Doha (7-14 mai), Teddy Riner se sent "bien". Le Français est en quête d'un 11e titre planétaire, après une dernière participation qui remonte à 2017. "Je retrouve de belles couleurs", a affirmé le triple champion olympique lors d'un point presse réalisé mercredi au siège de la Fédération française de judo.

"Franchement, je me sens de mieux en mieux sur cette route qui va être encore assez longue pour les Jeux olympiques. Comme je le répète à chaque fois, ces championnats du monde vont me permettre de chercher la concurrence, de me situer par rapport à cette concurrence. Parce que ce que je ne veux pas, c'est arriver aux Jeux et passer à côté de cet événement", a déclaré Teddy Riner, toujours désireux de triompher en 2024 à Paris.

"Je crains la blessure, comme tout le monde"

Teddy Riner, de retour au plus haut niveau avec sa victoire en février dernier au Grand Slam de Paris, a récemment subi une blessure à doigt. Rien d'handicapant aujourd'hui. Mais à bientôt un an des JO, la crainte d'un gros coup dur physique existe forcément: "Quand on se prépare, quand on fait tous les sacrifices et qu'on se blesse à une semaine ou un mois, on les à «là». Il ne faut pas se mentir, n'importe qui les aurait «là». (...) Je crains la blessure, comme tout le monde. Mais il faut y penser le moins possible. Il faut foncer tête baissée".

Teddy Riner entrera en lice aux Mondiaux le 13 mai, avant la compétition par équipe mixte le 14.