Mondiaux de natation: déception pour Florent Manaudou, qui ne disputera pas la finale 50m nage libre

Déception pour Florent Manaudou, aux Mondiaux de Fukuoka, qui se déroulent au Japon. Le Français n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale du 50m nage libre avec sa huitième et dernière place lors de la demi-finale.

Huitième, et dernier de la demi-finale des championnats du monde de Fukuoka, avec un chrono de 21"9. Immense déception pour Florent Manaudou, qui n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 50m nage libre et la course qu'il attendait le plus. Le Français visait son meilleur temps depuis 2019, date qui marquait son retour dans le monde de la natation.

Florent Manaudou relativise

Malgré la déception, Florent Manaudou relativise après avoir signé le 12ème temps des demi-finales du 50m nage libre (21"9) : ''Franchement quand je souffle et que je vois 21.9, ça me surprend, je ne sais pas trop, il faut que je revoie la course mais je ne me sentais pas si mal que ça. Un peu dans le dur au 40 m mais je ne sais pas, ce n’était pas ouf quoi, ce n’est pas grave on prend ce qu’il y a à prendre. J’ai juste une très mauvaise reprise de nage, on verra au debrief, je n’arrive pas à appliquer la forme que j’ai donc je ne sais pas trop, franchement je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Je ne suis même pas déçu parce que c’est mon niveau en fait, J’ai arrêté d’être déçu des courses pas bonnes. Il ne faut pas non plus se morfondre quand on fait un mauvais temps''.

La finale 50m nage libre se disputera donc samedi, aux alentours de 13h09, sans Florent Manaudou.