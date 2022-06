Mondiaux de natation: Grousset en argent, Pigrée en bronze... la France cartonne

Avant même la finale de Léon Marchand sur 200m 4 nages, la journée est déjà réussie pour l'équipe de France avec deux nouvelles médailles décrochées lors des Mondiaux de natation : Maxime Grousset en argent sur 100m nage libre et Analia Pigrée en bronze sur 50m dos.

Ce 22 juin 2022 pourrait être historique pour la natation française. Elle espère remporter pour la première fois de son histoire trois médailles le même jour dans un championnat du monde.

En attendant le prodige Léon Marchand, engagé dans la soirée en finale du 200m 4 nages, Maxime Grousset a frappé fort ce mercredi en remportant la médaille d'argent des Mondiaux de Budapest lors du 100m nage libre, juste derrière le Roumain David Popovici, 17 ans.

Avec un chrono de 47"58, ce dernier a devancé d'un rien Grousset, 23 ans (47"64), en l'absence de la star américaine Caeleb Dressel, qui a déclaré forfait pour le reste de la compétition après s'être retiré avant les demi-finales de la distance reine.

"Je suis vraiment content d'être vice-champion du monde, d'avoir aussi bien représenté la France, Grousset au micro de France 4. Pendant la course, je sentais qu'on était vraiment tous sur la même ligne, je sentais que j'allais terminer dans les trois, peut-être même battre Popovici, mais ça ne s'est joué à rien, je craque un peu sur la fin. Il y a des petites choses que je n'ai pas réussi à mettre en place."

La belle émotion d'Analia Pigrée

"Il y a un moment où je ralentis un tout petit peu, je temporise mais je n'aurais pas dû, j'aurais dû reprendre la tête, mener de bout en bout et gagner cette course. Mais c'est l'expérience, je suis vice-champion du monde aujourd'hui et je suis très heureux. Je ne peux pas être déçu, je suis vraiment trop content", a ajouté le Néo-Calédonien.

Quelques minutes plus tard, la Française Analia Pigrée (20 ans) a décroché la médaille de bronze dans le 50m dos. Avec un chrono de 27"40, elle arrive derrière la Canadienne Kylie Masse, sacrée championne du monde en 27"31, et l'Américaine Katharina Berkoff, médaillée d'argent en 27"39.

"C'était vraiment fantastique, a savouré sur France 4 la jeune nageuse née à Cayenne. Déjà en demies on était serrées, là aussi. Ça s'est vraiment joué à rien du tout. Le départ a fait la différence. Je n'étais pas vraiment bonne en départ et on a vraiment mis le point dessus. On passe par toutes les émotions. On regarde son temps... En plus je suis myope donc je n'avais pas vu." Le monde de la natation n'a en revanche pas manqué son immense talent.