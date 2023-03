Natation: le phénomène Léon Marchand s'offre un nouveau record lors des finales NCAA

Léon Marchand, nouvelle star de la natation française et meilleure chance de médaille dans la discpline aux JO 2024, a encore brillé aux États-Unis avec un titre et un record amélioré lors des finales NCAA.

Léon Marchand affole encore les chronos américains. Le nageur français de 20 ans, exaptrié aux États-Unis, a remporté jeudi la finale 200 yards 4 nages (182,88 mètres) des championnats universitaires (NCAA). Il s'est imposé en 1:36.34, ce qui est une amélioration du record qu'il détient depuis l'an dernier (1:37.69). Destin Lasco et Hugo Gonzalez de Oliviera complètent le podium.

Deux autres finales à disputer

Ces championnats NCAA ne sont pas terminés pour la nouvelle star de la natation tricolore. Le double champion du monde doit aussi disputer la finale du 400 yards 4 nages ce vendredi, mais aussi celle du 200 yards brasse le lendemain. Deux épreuves sur lesquelles il avait aussi battu le record NCAA lors des finales de conférence disputées il y a trois semaines.

Aux États-Unis depuis un an et demi, Léon Marchand suit les conseils de Bob Bowman, l'entraîneur de Michael Phelps. Sa progression et ses résultats font de lui la meilleure chance française de médaille en natation pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

"J'arrive à mon pic de performance, disait-il en mars. Entre 20 et 24 ans, c'est à peu près le moment où on arrive à son pic au niveau de sa carrière sportive et c'est une chance d'avoir les Jeux de Paris à ce moment-là. (...) Je serai peut-être le favori donc ce sera vraiment une approche différente des autres compétitions. Aux derniers Championnats du monde, je n'avais pas vraiment de statut, donc c'est vrai que c'était plus facile, on n'a pas grand-chose à perdre quand on arrive comme ça. Là c'est une approche un peu différente mais c'est aussi un challenge".

À Tokyo, en 2020, Léon Marchand avait obtenu une 6e place comme meilleur résultat. C'était sur 400 mètres 4 nages.