Natation: Léon Marchand, l'attraction de la "March Madness"

Double champion du monde depuis Budapest 2022, Léon Marchand brille actuellement lors de la March Madness en NCAA. Le nageur toulousain, qui a encore trois finales individuelles à disputer, nous explique la folie qui entoure cet événement.

Il en parle avec des étoiles dans les yeux. "Les NCAA, c'est vraiment les meilleures compétitions que j'ai jamais faites." Léon Marchand a déjà marqué les esprits lors de la première journée des finales NCAA, le championnat universitaire américain, à Minneapolis. La "March Madness" version natation où le Toulousain de 20 ans a nagé dans la nuit de mercredi à jeudi le 50m brasse et le 200m nl les plus rapides de l'histoire dans un relais en bassin de 25 yards avec son université d'Arizona State. De quoi augurer de grosses performances sur ses épreuves individuelles.

Léon Marchand doit disputer la finale du 200 4n cette nuit, le 400 4n vendredi et le 200 brasse samedi. Trois épreuves sur lesquelles il avait battu le record NCAA lors des finales de conférence il y a trois semaines. Il est d'ailleurs le premier depuis Michael Phelps à détenir simultanément les deux records des 200 et 400 4n. L'élève de Bob Bowman est l'attraction de ces finales NCAA. L'an dernier, alors qu'il découvrait les compétitions universitaires, il avait remporté le 200 4n. "J'ai fait les championnats du monde mais les NCAA c'est encore autre chose, raconte dans un sourire le double champion du monde l'été dernier sur 200 et 400m 4n. C'est le fait d'être par équipe qui fait la différence. Il y a beaucoup d'ambiance, tout le monde se sent concerné par chaque course. Il n'y a pas de course où on se dit qu'il y a un mec qui nage et qu'on n'a pas trop envie de regarder. Là non! Chaque course il y a un nageur de l'équipe que l'on doit pousser pour qu'il marque le plus de points possible et lancer la dynamique de l'équipe."

"Le meilleur niveau de la natation"

Un programme dense pour Léon Marchand qui en plus de ses trois courses individuelles est un pilier des relais de son équipe. "Les relais c'est trop bien. Et ce qui est impressionnant c'est que les quatre nageurs qui vont le composer, les mecs ils sont aussi en finale mondiale trois mois après. C'est le meilleur niveau de natation qui puisse se faire."

Une compétition où chaque nageur de l'équipe marque des points selon son classement et qui se déroule en bassin de 25 yards, soit 22,86m. Plus petit que les habituelles compétitions en bassin de 25m ou que les grandes compétitions internationales en bassin olympique de 50m. "C'est du petit bassin donc c'est aussi plus fun je pense à regarder, détaille Léon Marchand. Il y a plus de virages, ça va plus vite, les courses sont moins longues, ça enchaîne il n'y a pas trop de temps d'arrêt."

Pour la première fois de son histoire, l'université d'Arizona State (en tête à l'issue de la première journée) est en bonne position pour l'emporter. Un rêve pour Léon Marchand. "Un titre NCAA en équipe je pense que c'est plus fou qu'un titre mondial individuel, avoue le "frenchie" quand on lui demande. Parce que je l'ai déjà vécu le titre mondial. Alors c'était incroyable, c'était une expérience de dingue. Mais je cherche vraiment un titre par équipe cette année. Et c'est vrai que par équipe on partage plus de choses. Là je suis avec des nageurs que je vois tous les jours 24h sur 24. Je m'entraîne avec eux, je fais les compétitions avec eux, je vais en cours avec eux. C'est un sentiment un peu différent des courses individuelles, ça change un peu la natation qui est quand même un sport très individuel du coup je pense que dans une vie c'est vraiment une bonne expérience de pouvoir gagner en équipe."