PRONOS PARIS RMC Le pari tennis d'Éric Salliot du 9 juillet - Wimbledon - 1/2 finale

Mon pronostic : Novak Djokovic bat Denis Shapovalov en quatre sets (3.35) !

Dans cette seconde demi-finale de Wimbledon, Novak Djokovic est largement favori et semble foncer vers le titre suprême pour la troisième fois consécutive, d'autant plus que Roger Federer est sorti de la course. Opposé à Denis Shapovalov qui est présent dans le dernier carré d'un Grand Chelem pour la première fois de sa carrière, le Serbe a toutes les cartes en main pour passer cet avant-dernier pallier. Son adversaire canadien ne l'a d'ailleurs jamais battu en six confrontations. Attention tout de même aux errances dont le numéro 1 mondial nous a souvent habitué cette saison, notamment au premier tour de ce tournoi contre le Britannique Jack Draper (1er set concédé). S'il veut aller au bout encore une fois, il va falloir maintenir un niveau de concentration élevé car tout a l'air d'être joué d'avance et je n'aime pas ça ! Je vous conseille de parier la victoire de Novak Djokovic contre Denis Shapovalov en 4 sets (3.35). Ce dernier lui a d'ailleurs pris deux manches sur leurs six matches, dont une en Grand Chelem à l'Open d'Australie en 2019.

Pariez sur Novak Djokovic - Denis Shapovalov ici !