Champions Cup: Kerr-Barlow et Vito forfaits, Skelton et Dulin titulaires pour Leinster-La Rochelle

Les compositions d’équipes pour la finale de la Champions Cup (samedi 17h45) sont officielles. La Rochelle comptera bien sur son 2e ligne Skelton et son arrière Brice Dulin. Mais pas de Vito et de Kerr-Barlow. Côté Leinster, un temps incertain, James Lowe est finalement présent.

C’est un peu le feuilleton des dernières semaines. Les incertitudes de la composition d’équipe rochelaise ont été levées avec l’annonce de la composition d’équipe. Après avoir joué un quart d’heure la semaine passée face au Stade Français, remis de sa blessure au mollet, le géant 2e ligne Will Skelton va débuter la finale de Champions Cup face au Leinster samedi (17h45). C’est une bonne nouvelle pour le pack jaune et noir. Touché aux côtes et absent depuis quatre semaines et un match de Top 14 à Toulouse, l’arrière international Brice Dulin est lui aussi partant.

Lowe est bien là

Voilà pour les bonnes nouvelles. A l’inverse, le 3e ligne Victor Vito ne sera pas remis de son entorse à la cheville contractée face au Stade Français. Un coup dur pour l’ancien All Black (33 sélections), qui, à 35 ans, a annoncé la fin de sa carrière à l’issue de la saison. Il sera remplacé par le jeune international U20 Matthias Haddad. Autre ancien Black absent, le demi de mêlée Tawera Kerr-Barlow. Victime d’une fracture de la main gauche en demi-finale face au Racing 92 à Lens, il est annoncé forfait. Reste à savoir si le manager Ronan O’Gara nous réserve une surprise de dernière minute, avec notamment l’utilisation d’un gant de protection…

Côté Leinster, on ne change rien. Le manager Leo Cullen alignera la même équipe qui a balayé le Stade Toulousain en demi-finale et même le même groupe de 23 joueurs. Touchés face à Toulouse, le pilier Taghd Furlong (cheville) et l’ailier James Lowe (tibia), meilleur marqueur de la compétition (10 essais) tiendront bien leur place, avec Sexton en tant que capitaine. L’armada irlandaise (10 des 15 joueurs titulaires l’étaient lors du dernier France-Irlande, chiffre auquel on peut ajouter Sexton et Lowe, absents ce jour-là) est donc annoncée.

Leinster: Keenan - J. O'Brien, Ringrose, Henshaw, Lowe - (o) Sexton (cap.), (m) Gibson-Park - Van der Flier, Conan, Doris - J. Ryan, Molony - Furlong, R. Kelleher, Porter.



Remplaçants: Sheehan, Healy, Ala'alatoa, J. McCarthy, Ruddock, McGrath, R. Byrne, Frawley.



La Rochelle: Dulin - Leyds, Sinzelle, Danty, Rhule - (o) West, (m) T. Berjon - M. Haddad, Alldritt (cap.), Liebenberg - Skelton, T. Lavault - Atonio, Bourgarit, Priso.



Remplaçants: Bosch, Wardi, Sclavi, Sazy, Bourdeau, Retière, Botia, Favre.